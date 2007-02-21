8 نامه برقعی به 8 استاندار

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد ، امیر منصور برقعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نامه های جداگانه ای به استانداران هرمزگان ، همدان، گیلان ، اردبیل، خراسان جنوبی ، کرمانشاه ، سمنان و آذربایجان غربی اختصاص 29 میلیارد و 400 میلیون ریال بودجه ردیف 503288 قانون بودجه سال 1385 مربوط به مناطق توسعه نیافته را برای اجرای 28 پروژه عمرانی در این استان‌ها ابلاغ کرد.

این پروژه ها در زمینه های احداث و تکمیل راههای روستایی ، آبرسانی به منازل روستاییان و مهار آبهای سطحی در قالب 16 پروژه به ارزش 15 میلیارد ریال در استان کرمانشاه ، سه پروژه به ارزش 2 میلیارد و 200 میلیون ریال در استان گیلان ، دو پروژه به ارزش 2 میلیارد ریال در استان هرمزگان ، دو پروژه 3 میلیارد ریال در استان همدان ، دو پروژه به ارزش یک میلیارد و 700 میلیون ریال در استان خراسان جنوبی ، یک پروژه به ارزش یک میلیارد ریال در استان اردبیل ، یک پروژه به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال در استان سمنان و یک پروژه به ارزش 3 میلیارد ریال در استان آذربایجان غربی به مرحله اجرا در می آید.

تخصیص اعتبارات مذکور که از محل بند " ه" تبصره (6) قانون بودجه سال 1385 کل کشور تامین شده است، 29 بهمن ماه از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استانداران استان های یاد شده ابلاغ گردید.