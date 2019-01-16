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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان سمنان:

۱۸۱ هزار تخلف رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان ثبت شد

۱۸۱ هزار تخلف رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان ثبت شد

سمنان - مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های سمنان بابیان اینکه دوربین‌ها ۱۸۱ هزار تخلف در محورهای مواصلاتی استان ثبت کردند، گفت: تخلفات رانندگان پایش می‌شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصور کیایی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه طی ۹ ماهه سال جاری دوربین‌ها ۱۸۱ هزار و ۵۰۰ مورد تخلف رانندگی در محورهای مواصلاتی استان سمنان ثبت کردند، ابراز داشت: این تخلفات به مرکز اجرائیات ناجا ارسال‌شده است.

وی بابیان اینکه تخلفات رانندگان به‌صورت مستمر در محورهای استان ثبت می‌شود، اضافه کرد: این اقدام به‌منظور کاهش سوانح رانندگی در طی محورهای مواصلاتی استان سمنان صورت می‌گیرد.

 مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان سمنان بابیان اینکه از فروردین‌ماه به‌عنوان پر تخلف‌ترین ماه سال یادکرد و ابراز داشت: بالغ‌بر ۳۱ هزار مورد تخلف در فروردین امسال ثبت شد که به نسبت ماه‌های دیگر آمار بالایی محسوب می‌شود.

منصور کیایی در ادامه تصریح کرد: مدیریت ترافیک و دریافت اطلاعات برخط تردد در محورهای مواصلاتی استان سمنان با استفاده از دوربین‌های نظارت ترافیکی و دیگر سامانه‌های هوشمند انجام می‌گیرد به‌نحوی‌که در این مدت علاوه بر ثبت تخلف‌ها ترددها را نیز ثبت کرده است.

وی بابیان اینکه ۵۹ سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور در محورهای استان سمنان نصب هستند، اضافه کرد: بزرگراه امام رضا (ع)، آزادراه گرمسار- قم و محورهای سمنان-کیاسر و سمنان- فیروزکوه ازجمله محورهایی هستند که به‌طور جد تخلفات رانندگی در آن‌ها رصد می‌شود.

کد مطلب 4514741

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