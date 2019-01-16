به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس امروز(چهارشنبه) در نشست خبری در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق، گفت: کمیسیون تلفیق در مرحله اول رسیدگی به لایحه بودجه است و منابع درآمدی لایحه بودجه ۹۸ را بررسی می کند.

وی افزود: در مصوبه ای، گمرک مکلف شد حقوق ورودی مربوط به قطعاتی که در کالاهای صادراتی مصرف شده اند را به تولید کنندگان برگرداند تا از تولید با گرایش صادرات حمایت شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: همچنین مقرر شد ما به التفاوت قیمت تکلیفی فروش آب، با قیمت تمام شده آب و با تایید سازمان های ذیربط از بدهی های وزارت نیرو به دولت کسر شود.

مفتح به تشریح مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق پرداخت و افزود: در مصوبه دیگری مقرر شد سازمان ایدرو و ایمیدرو از بابت مشارکت در پروژه ها تا سقف ۲۰ هزارمیلیارد ریال بابت افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن به صورت جمعی خرجی لحاظ کند.

وی گفت: مصوب شد کمیسیون تلفیق، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به عنوان افزایش سرمایه بانک مسکن منظور شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه علاوه بر این، وزارت راه مجاز شد اصل زمین مسکن مهر که زمین های آن اجاره ۹۹ ساله است را در صورت تقاضای مالکین و ساکنین به آنها بفروشد، اظهارداشت: همچنین مقرر شد پیمانکارانی که صورت وضعیت تنظیم می کنند از زمانی که از دولت صورت حساب دریافت می کنند مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شوند.

مفتح گفت:در مجوز دیگری مصوب شد بازپرداخت وام های دانشجویی به عنوان سرمایه صندوق های رفاه دانشجویی لحاظ شود تا بنیه این صندوق ها برای استمرار پرداخت وام به دانشجویان تقویت شود.

وی اضافه کرد: طبق مصوبه دیگر وزارت آموزش و پرورش، اجازه یافت برای ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضای آموزشی، ورزشی و تربیتی با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث و بازسازی وبهره برداری با تغییر کاربری از زمین هایی که در نقاط مختلف شهرها وجود دارد، اقدام کند و از این طریق امکانات مالی مناسب تری برای آموزش و پرورش تامین شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه میگوید:براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شدند ۴۰ درصد بودجه پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به امور پژوهشی اختصاص دهند.

مفتح تاکید کرد: شرکت های بیمه ای نیز مکلف شدند ۳ هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث خود را براساس جدولی که به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است به صورت هفتگی نزد خزانه داری کل کشور به عنوان درآمد عمومی واریز کنند تا صرف هزینه های بیمارستان و امور هزینه ای که بعدا به تصویب می رسد شود.

وی اظهار داشت:نیروهای مسلح مکلف شدند کمک هزینه مسکن کارکنانی که در خانه های سازمانی سکونت دارند را از حقوق آنها کم کرده و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: همچنین در خصوص عوارض خروج از کشور مقرر شد عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات در سال ۹۸مطابق قانون سال ۹۶ اخذ شود.

مفتح اضافه کرد: زائرانی که بین تاریخ ۲۴ شهریور تا ۱۲ آبان از مرزهای زمینی برای سفر اربعین به عراق سفر می کنند از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف شدند و بقیه کسانی که برای زیارت عتبات خارج می شوند معادل عوارض سال ۹۶ پرداخت خواهند کرد.

وی در پایان گفت: کمیسیون تلفیق تا تبصره ۱۴ لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داده است و بعد از تعیین سقف درآمدها وارد بررسی تبصره های هزینه ای لایحه بودجه خواهد شد.

به گزارش مهر، طبق قانون بودجه سال ۹۶ عوارض خروج از کشور زائران عتبات و حج تمتع ۱۱۰ هزار تومان تعیین شده بود.