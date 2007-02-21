- غرفه خاصی در راهروی مجلس برای ثبت نام از نمایندگان و خانوادهای آنان برای حضور درکاروان راهیان نور ( بازدید از مناطق جنگی ) دایر شده است، حجت الاسلام مصباحی مقدم از جمله نمایندگانی بود که امروز برای عزیمت خانوادگی به مناطق جنگی جنوب در این غرفه ثبت نام کرد.

- برخی از مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش در پی مسائل به وجود آمده در مورد سئوالات غیرعادی و موهن آزمون فرهنگیان، صبح امروز ( قبل از جلسه مطبوعاتی امروز حدادعادل) جلسه ای خصوصی با رئیس مجلس داشتند. از نتایج این جلسه تاکنون خبری منتشر نشده است . دیروز هم فرشیدی برای دلجویی و عذرخواهی از مجلس به کمیسیون آموزش و تحقیقات آمده بود.

- فضای مجلس، کم کم انتخاباتی می شود، چهره های شاخص دو جریان عمده مجلس ( اقلیت و اکثریت) در حال رایزنی برای تدوین استراتژی انتخاباتی خود برای انتخابات مجلس هشتم و ارزیابی عملکرد نمایندگان منتسب به خود، به منظور حفظ یا حذف آنان در لیست‌ های آتی انتخاباتی جناح خود هستند.



"استانی شدن انتخابات مجلس" که امروز در مجلس بررسی شد ولی رای نیاورد، یکی از موارد تقابل استراتژی های انتخاباتی دو جناح اصلی مجلس بود.

- جواد جهانگیرزاده ، نماینده ارومیه و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بلافاصله بعد از ایراد نطق در مخالفت با استانی شدن انتخابات مجلس، از تریبون پایین آمد و با حرکت در میان صندلی های نمایندگان و فریاد "دو ! دو!" ، همکاران خود را به دادن رای مخالف به این طرح تشویق می کرد، حرارت و جدیت جهانگیر زاده در این کار، موجب خنده نمایندگان و البته ایجاد سوژه مناسب برای عکاسان در مجلس شد.

جواد جهانگیر زاده در حال ترغیب سایر نمایندگان برای دادن رای مخالف به استانی شدن انتخابات مجلس

- حضور پرتعداد دانش آموزان دوره راهنمایی دختر و پسر در جایگاه تماشاگران مجلس، سوژه جذابی برای دوربین های صحن علنی مجلس بود و این دوربین ها، جنب و جوش و شیطنت بچه ها را مکرر نشان می دادند.

- امروز تنها یک خبرنگار خارجی ( از انگلیس) در مجلس حضور داشت که تقریبا بطور کامل اظهارات همه نمایندگان ( به ویژه در مورد استانی شدن انتخابات مجلس ) را یادداشت می کرد.

- سهیلا جلودار زاده، نماینده جدید الورود تهران به خانه ملت، امروز میزبان فاطمه راکعی ( نماینده مجلس ششم و عضو حزب مشارکت) بود، جلودارزاده به دلیل نا آشنایی با ساختمان جدید مجلس، از خبرنگاران سراغ "چایخانه مجلس" را می گرفت!. مجلس هفتم نخستین مجلسی که در ساختمان جدید بهارستان تشکیل شده است.

- تصویب افزایش قیمت بنزین به 150 تومان در کمیسیون تلفیق، داغ ترین سوژه و سئوال خبرنگاران از مجلسی ها بود، بطوری که موضوع هسته ای را کاملا تحت الشعاع خود قرار داده بود.