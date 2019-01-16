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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۵۲

۳ نفر منصوب شدند؛

جدیدترین تغییرات در دانشگاه علوم پزشکی ایران

جدیدترین تغییرات در دانشگاه علوم پزشکی ایران

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران در جدیدترین تغییرات این دانشگاه، سرپرست دانشکده طب ایرانی، مشاور عالی در امور آموزشی و مشاور طرح های عمرانی را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جلیل کوهپایه زاده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران در احکام جداگانه مشاور عالی سرپرست دانشگاه در امور آموزشی و رئیس گروه مشاوران، سرپرست دانشکده طب ایرانی و مشاور سرپرست دانشگاه در طرح های عمرانی را منصوب کرد.

بر اساس این احکام دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی به عنوان مشاور عالی سرپرست دانشگاه در امور آموزشی و رئیس گروه مشاوران، دکتر امیرحسین جمشیدی به عنوان سرپرست دانشکده طب ایرانی دانشگاه و مهندس پژمان پشمچی زاده به عنوان مشاور سرپرست دانشگاه در طرح های عمرانی منصوب شدند.

سرپرستی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران پیش از این برعهده دکتر علی مظاهری‌نژاد بود.

کد مطلب 4514753

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