آینده فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی این معاونت در گزارشی به بررسی آینده‌پژوهی این حوزه پرداخته است.

در این گزارش آمده است، نمی­ توان آینده را بدون تغییرات فناورانه تصور کرد. ظهور روندهای فناورانه اثرگذار بر حوزه ­های مختلف، ابزار جدیدی را خلق کرده است که این ابزار، هم نیازهای جدید را در جامعه خلق کرده و هم مدل­های جدید کسب‌وکار را با خود برای حوزه‌های مختلف به ارمغان آورده است.

مروری اجمالی بر روندها و فناوری­های مختلف، به‌خوبی نشان از آن دارد که در کمتر از یک دهه، فناوری جهان را دوباره تغییر می‌دهد و در نتیجه این تغییرات، بازیگران و قواعد گذشته، قدرت خلق تصویر آینده را ندارند.

بر اساس مطالعات انجام‌شده و روندهای فناورانه­ پیشِ رو، تغییرات فناورانه را می ­توان در سه دسته اصلی و سه پیشرانِ کلان دسته­ بندی کرد. هوشمندی(Smartness) ، دیجیتالی شدن(Digitalization) ، و پایداری(Sustainability) را می ­توان فصل مشترک همه روندهای اثرگذار بر حوزه­ ها و صنایع مختلف در آینده دانست.

نمونه‌ای از کلان‌روندها و پیشران­های فناورانه­ی اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری

هر کدام از محورهای فوق، به‌تنهایی و یا به‌صورت مشترک بر حوزه­ های کسب­ و کار اثر می ­گذارند، بازیگران جدیدی بروز پیدا خواهند کرد، خدمات و محصولات جدید ارائه می ­شوند و اکوسیستم کسب‌وکار دستخوش تغییرات قابل توجهی خواهد شد. این پیشران­ه تغییر، موجب پیدایش مفاهیمی در اقتصاد و کسب‌وکار شده­ اند که امروزه فراوانی آن در ادبیات سیاست‌گذاری علم و فناوری چشمگیر و قابل توجه است.

درواقع می­ توان اینگونه عنوان کرد که اساس اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری را بر چهار بعد اصلی به نام اقتصاد دیجیتال(Digital Economy) ، اقتصاد چرخشی(Circular Economy) ، اقتصاد اشتراکی(SHARING ECONOMY) ، و اقتصاد سبز(Green Economy) می­توان تصویر کرد که هر کدام، متأثر از روندها و تغییرات فناورانه، حوزه­ های جدید کسب‌وکار را با خود به ارمغان خواهند آورد.

اقتصاد دیجیتال یکی از ابعادی است که توجه بسیاری از سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و محققین را به خود جلب کرده است. این مفهوم، هم موجب تغییرات قابل توجه در کسب‌وکارهای موجود و مدل‌های کسب‌وکار آن‌ها شده است و هم حوزه‌های جدیدی را به وجود آورده است که ارزش‌افزوده قابل توجهی در مقایسه با بخش‌های سنتی اقتصاد خلق کرده است.

ستاد توسعه فناوری‌های اقتصادی دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ تلاش دارد تا با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور در این حوزه،‌ دستاوردهای مثبت و ارزنده‌ای را برای کشور ایجاد کند و گامی بلند در مسیر پیشبرد اهداف توسعه‌گرایانه با رویکرد اقتصاد دانش‌بنیان بردارد.