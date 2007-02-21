۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۴۸

معاون امور سینمایی:

امید در میان سینماگران کشور افزایش یافته است

مهندس محمدرضا جعفری جلوه صبح امروز در مراسم افتتاح مجتمع پژوهشی و نمایشی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی افزایش امید را مهمترین نعمتی دانست که در فضای سینمای کشور بین سینماگران ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که امروز دوم اسفند برگزار شد، علاوه بر معاون امور سینمایی وزیر ارشاد، محمد آفریده مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، خسرو سینایی، اکبر عالمی، مهدی کرم پور، مصطفی رزاق کریمی، دکتر حسین نژاد، محمد مختاری، سعید زین العابدینی، منوچهر طیاب و جمعی از سینماگران حضور داشتند.

جعفری جلوه در ابتدای این مراسم گفت: "خوشحالم در چنین روزی که میلاد مسعود امام محمد باقر (ع) است این مراسم برگزار می شود. افتتاح این سالن کوچک نمایش یک نعمت بزرگ است و باید در این خصوص قدردان بود. این روزها به نوعی ایام تولید امید در سینمای ایران است. این مسئله باعث دلبستگی روزافزون سینماگران و آشتی مردم با سینما می شود.  مهمتر از همه افزایش امید در میان سینماگران با دیدگاهها و تفکرات مختلف است و این امر را در میان چهار نسل از سینماگران ایرانی می توان شاهد بود."

وی خاطرنشان ساخت: "یگانه گوهر مناسب سینما رویکرد به سینمای ملی است. سینمای دارای هویت، واقع نگر و امیدآفرینی که شاید سینمای مستند نیز با آن ارتباط تنگاتنگ دارد. این سینما واقعیت ها را مورد کند و کاو و بررسی قرار می دهد. مرکز سینمای مستند و تجربی کانون موثر و سرنوشت ساز در عرصه سینمای مستند است و ایجاد چنین فضایی یکی از اقدام های مهم و موثر مرکز در اعتلا و نمایش آثار مستند محسوب می شود."

در ادامه مراسم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اظهار داشت: "خوشحالم در این مراسم جمعی از بزرگان عرصه سینمای مستند حضور دارند و از حمایت های معاونت امور سینمایی در جهت راه اندازی این سالن کمال تشکر را دارم. امیدوارم ساخت و سازهای این نوع سالن ها گسترش یابد."

خسرو سینایی سینماگر و مستندساز نیز در خصوص گشایش این سالن سینمایی گفت: "سینمای مستند به گونه ای مادر سینمای داستانی محسوب می شود و سینمای واقعیتگرای فرهنگی است. این نوع سینما در همه جای دنیا مخاطبان محدودی دارد و سالن های نمایش اینگونه فیلم ها با ظرفیت محدود و امکانات مناسب صدا و تصویر مهمترین ابزار نمایش فیلم های مستند و کوتاه را در اختیار علاقمندان قرار می دهند."

منوچهر طیاب نیز در این مراسم اظهار داشت: "امیدوارم این سالن محلی برای جمع شدن اهالی و علاقمندان به سینمای مستند و افرادی شود که مسایل فرهنگی و توجه و رویکرد به سینمای مستند دغدغه اصلی آنها به حساب می آید. یکی از راههایی که می توانیم فرهنگ و هویت مان را به نسل های آینده انتقال دهیم، سینمای مستند است."

در ادامه فیلم مستند "آخرین فرستاده" ساخته سامان سالور به نمایش درآمد و کامران ملکی مجری مراسم تاکید کرد: "در کنار نمایش آثار مستند در این مجتمع یک بانک فیلم حاوی دو هزار عنوان فیلم و کتابخانه ای با بیش از 20 هزار عنوان کتاب تاسیس شده است." در خاتمه مراسم فیلم "زیستن" به کارگردانی محمود کیانی فلاورجانی به نمایش درآمد.

