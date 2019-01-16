کرمانشاه میزبان جشنواره دیجیتال اقوام ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری پیش از ظهر امروز در مراسم رونمایی از پوستر جشنواره دیجیتال اقوام ایرانی که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: جشنواره اقوام یکی از اتفاقات بسیار خوبی برای استان کرمانشاه است.
وی افزود: این جشنواره در دو بخش جشنواره دیجیتال اقوام ایرانی در اسفندماه امسال و همچنین جشنواره اقوام برگزار میشود که به دنبال انجام کارهای مقدماتی آن هستیم تا بتوانیم تا پایان امسال و یا در اوایل سال آینده آنرا در کرمانشاه برپا کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: دلیل برگزاری این جشنواره در دو بخش دیجیتال و غیردیجیتال آن در کرمانشاه تنوع قومیتی است که در این استان وجود دارد.
وی تنوع قومیتی در استان کرمانشاه را بی نظیر دانست و گفت: این اقوام با تعامل و سازگاری و روحیه مسالمتآمیز که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی میگنجد در کنار هم زندگی میکنند.
حجتالاسلام جعفری بیان داشت: همانطور که رهبر انقلاب اسلامی بیان فرمودند اقوام در کشور ما همیشه یک فرصت هستند نه تهدید و در یک دایره متحده فکری، عقیدتی، انسانی و اخلاقی زندگی می کنند.
وی مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره را معرفی آداب و رسوم اقوام و تقویت دایره وحدت و انسجام دانست و تصریح کرد: ایجاد فضای نشاط، شادابی، امید و بالندگی و همچنین رقابت سالم از دیگر اهدافی است که این جشنواره دنبال می کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه با بیان اینکه جشنواره دیجیتال اقوام برای اولین بار در سطح ملی در کرمانشاه برگزار میشود، گفت: بخشهای پایگاه اینترنتی، نرم افزار، شبکه های اجتماعی، بازیها و سرگرمیهای دیجیتال، هنرهای دیجیتالی (انیمیشن، اینفوگرافیک، موشن گرافی و عکس) و نرم افزار و بازیهای تلفن همراه از جمله برنامههای این جشنواره است.
حجتالاسلام جعفری افزود: محورهای این همایش زبان، آداب و رسوم، لباس، آشپزی، صنایع دستی و بازیهاست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه از برگزاری جشنواره دیجیتال اقوام در ۱۵ اسفند سالجاری خبر داد و یادآور شد: آخرین مهلت ارسال آثار تا ۲۵ بهمن ماه امسال است و علاقمندان می توانند جهت ارسال آثار به آدرس www.aghwam.ir مراجعه کنند.
همچنین در این آیین از پوستر جشنواره دیجیتال اقوام ایرانی نیز رونمایی شد.
نظر شما