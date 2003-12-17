مقالات همايش مولانا كتاب مي شود

"سميه توحيد لو" دبير همايش «آموزه هاي مولانا براي انسان معاصر» با بيان اين مطلب درگفت و گو با خبر نگار ادبي "مهر" ، افزود : علوم انساني و درسهايي مانند ادبيات و فلسفه اينها مشخصا" متعلق به دانشجويان علوم انساني نيست، ما با اين درسها زندگي مي كنيم . برگزاري همايش مولانا از طرف دانشجوياني كه رشته آنها علوم انساني و ادبيات نيست نبايد تعجب آور باشد.وي گفت: انسان با توجه به علاقه اش مي تواند در وادي علوم انساني حضور پيدا كند . من مولانارا يك شاعر نمي دانم و اين برنامه بخاطر شعر مولانا برگزار نشده است. مولانا متفكري است كه از افكار او در هر دوره اي مي توان استفاده كرد.وي استقبال از همايش را خوب دانست و اظهار داشت: اگر چه ما به دليل سعي و تلاش دوستان و برنامه ريزي هايي كه ازقبل انجام شد انتظار خيلي بيشتري داشتيم ، اما واقعيت اين است كه استقبال خوب بود و فكر مي كنم اين حرف تازه اي براي جامعه ما دارد . اين كه مردم ما چه گرايشي دارند .وي افزود: اين حضور در مراسم مولانا نشان مي دهد كه مردم ما از خيلي چيزها خسته شده اند و علاقه مند به فضاي معنوي هستند.توحيد لو با اشاره به تركيب شركت كنند گان در اين همايش، گفت: ما با تمامي كساني كه به عنوان مثنوي شناس مي شناختيم و به ما معرفي مي شدند ،صحبت كرديم . ممكن است كساني را از ياد برده باشيم و قبول داريم كار هر فردي نقص دارد. اما كساني كه دعوت ما نپذيرفتند، شايد كار مارا جدي نگرفته ا ند و عده اي هم كه پذيرفتند و نيامدند ، فكر مي كنم به دليل مشكلات كاري بود .وي تصريح كرد: در اين همايش 180 مقاله دريافت كرديم كه از ميان آنها50 مقاله در اين سه روز همايش ارايه مي شود . فكر مي كنم جمعي كه در اين همايش گرد هم آمده اند نسبتا" جمع كاملي از علاقه مندان و مولانا شناسان هستند.