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۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۰۱

از سال تحصیلی آینده صورت می گیرد ؛

برگزاری امتحانات پایانی سوم راهنمایی در مدرسه محل تحصیل دانش آموزان

برگزاری امتحانات پایانی سوم راهنمایی در مدرسه محل تحصیل دانش آموزان

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد: از سال تحصیلی آینده امتحانات پایانی دانش آموزان سال سوم راهنمایی به شکل هماهنگ استانی و در محل مدرسه تحصیل افراد برگزار می شود.

دکتر بهرام محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا کنون دانش آموزان پایه سوم راهنمایی با رسیدن زمان امتحانات پایانی از مدرسه ای به مدرسه دیگر منتقل می شدند.

وی افزود: این امر بر استرس دانش آموزان می افزود و از همین رو از سال تحصیلی 87-86 این افراد در مدارس خود امتحان می دهند ، سر برگ و نام دانش آموزان حفظ می شود و معلمان مربوطه تصحیح اوراق را برعهده خواهند داشت.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: امتحانات نوبت اول دانش آموزان پایه سوم راهنمایی مانند سالهای گذشته به شکل داخلی برگزار می شود.

بهرام محمدیان همچنین از برگزاری آزمون جامع علمی دانش آموزان این دوره خبر داد و گفت: از سال تحصیلی آینده آموزش و پرورش به منظور ارزیابی سطح کیفیت آموزشی از 2 یا 3 عنوان درسی تمام دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ، آزمون جامعی می گیرد.

مقام ارشد شورای عالی آموزش و پروش تاکید کرد: نتایج ین آزمون جامع در امتحانات پایانی دخالتی نخواهند داشت (نمره آن در کارنامه ثبت نمی شود) و زمان آن بعد یا قبل از امتحانات پایان سال است.

کد مطلب 451480

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