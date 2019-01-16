برنامه ریزی در خصوص پیشگیری از طلاق و مفاسد اخلاقی در دانشگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی وزارت علوم، نشست هماهنگی طرح تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دانشگاه های کشور به ریاست معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و با حضور معاونان فرهنگی و اجتماعی ۱۶ دانشگاه کشور و نیز نماینده سازمان امور اجتماعی وزارت کشور برگزار شد.

غلامرضا غفاری در این جلسه ضمن بیان ضرورت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه در فضای دانشگاهی افزود: با توجه به دغدغه مسؤلان عالی رتبه کشور در خصوص کاهش آسیب های اجتماعی تفاهم نامه ای میان معاونت فرهنگی و اجتماعی و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور منعقد و بر اساس این تفاهم نامه برنامه هایی عملیاتی تدوین و مأموریت اجرای آن به برخی مراکز دانشگاهی محول شد.

وی با اشاره به ضرورت برخورد ایجابی با آسیب های اجتماعی افزود: آنچه که در طرح تقسیم کار ملی و به طور کلی در مأموریت های حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی ستاد وزارت علوم و دانشگاه ها آمده است، فعالیت در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.

معاون فرهنگی وزارت علوم ادامه داد: بر اساس تفاهم نامه مربوط به سال جاری برنامه ریزی در خصوص پیشگیری از طلاق و مفاسد اخلاقی در دستور کار قرار گرفته و در حال اجرا ست.

وی از دانشگاه‌های مجری برنامه ها خواست تا با برنامه ریزی دقیق و عالمانه در شرایط خطیر کنونی نسبت به برگزاری منظم و با کیفیتی در شأن نظام آموزش عالی کشور اقدام کنند.