  1. استانها
  2. تهران
۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶

سرپرست شهرداری منطقه یک تهران:

قدیمی ترین دروازه ورودی شمال تهران زیباسازی شد

قدیمی ترین دروازه ورودی شمال تهران زیباسازی شد

شمیرانات- سرپرست شهرداری منطقه یک تهران گفت: فضای زیر پل طبقاتی شهید آیت اله صدر در تقاطع خیابان شریعتی به عنوان یکی از قدیمی ترین دروازه های ورودی شمیران زیباسازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بدریان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در شهرداری منطقه یک تهران با بیان خبر فوق اظهار داشت: خیابان شریعتی به عنوان قدیمی ترین مسیر ارتباطی شمال تهران به مرکز شهر شناخته شده است، که از پل شهید آیت اله صدر در محدوده شمال تهران قرار می گیرد، برهمین اساس دیواره و پایه های این پل با هدف روح بخشیدن به فضاهای خالی و استفاده از پتانسیل های موجود برای فضاسازی مناسب  شهری، زیباسازی شد.

وی گفت: این فضا با استفاده از اسماء متبرک، رنگ، نور، نقش و نگارها زیباسازی شد تا روحیه بخش و نشاط آفرین برای شهروندان باشد.

بدریان با تاکید بر استفاده از کمترین هزینه و بیشترین بهره وری در زیباسازی منظر شهری  تصریح کرد: رنگ های خاکستری و سیمانی، نمای شهر و شهروندان را خسته و دلگیر می کند لذا با استفاده از نور، رنگ و نقش و منطبق بر هنر اصیل ایرانی ، اسلامی می توان شهر را زنده و برای ساکنان زیبا اندیش ، آن را زیباتر کنیم تا حس تعلق به شهر افزایش یابد .

کد مطلب 4514803

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها