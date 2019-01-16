قدیمی ترین دروازه ورودی شمال تهران زیباسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بدریان پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در شهرداری منطقه یک تهران با بیان خبر فوق اظهار داشت: خیابان شریعتی به عنوان قدیمی ترین مسیر ارتباطی شمال تهران به مرکز شهر شناخته شده است، که از پل شهید آیت اله صدر در محدوده شمال تهران قرار می گیرد، برهمین اساس دیواره و پایه های این پل با هدف روح بخشیدن به فضاهای خالی و استفاده از پتانسیل های موجود برای فضاسازی مناسب شهری، زیباسازی شد.

وی گفت: این فضا با استفاده از اسماء متبرک، رنگ، نور، نقش و نگارها زیباسازی شد تا روحیه بخش و نشاط آفرین برای شهروندان باشد.

بدریان با تاکید بر استفاده از کمترین هزینه و بیشترین بهره وری در زیباسازی منظر شهری تصریح کرد: رنگ های خاکستری و سیمانی، نمای شهر و شهروندان را خسته و دلگیر می کند لذا با استفاده از نور، رنگ و نقش و منطبق بر هنر اصیل ایرانی ، اسلامی می توان شهر را زنده و برای ساکنان زیبا اندیش ، آن را زیباتر کنیم تا حس تعلق به شهر افزایش یابد .