رد پای انقلاب در مناطق مرزی کویر/ اینجا لبخندها به رضایت می شکفد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: ایران اسلامی تا قبل از تولد انقلاب کمبودهای زیادی در گوشه و کنار شهر ها و روستاهایش داشته است. بنا به مشاهدات عینی شاهدان وقت، جای خالی زیرساخت ها اعم از برق، آب و جاده، بسیاری از روستاها را با مشکلاتی گرفتار کرده بود که با انقلاب اسلامی رنگی دیگر به خود گرفت.

امروزه پرتوهای امید بخش انقلاب به دورترین روستاهای مرزی و محروم خراسان جنوبی هم رسیده و به روستانشینان شوقی دیگر داده است.

آنچه مرزنشینان می گویند، جای خالی مدرسه، کمبود امکانات بهداشتی و نبود امکانات ارتباطی از دیگر کمبودهایی بود که در نظام جمهوری اسلامی با دستان پرتوان مسئولانی انقلابی جبران شد.

خدمات در روستاها از زبان مردم

یکی از اهالی روستای هندوالان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: این روستا در فاصله ۸۶ کیلومتری بیرجند واقع شده که دارای هزار و ۱۵۰ نفر و قریب به ۳۳۰ خانوار جمعیت دارد.

رضا خسروی با بیان اینکه بعد از انقلاب خدمات زیادی در این روستا ارائه شده است، اظهار کرد: احداث پنج مسجد، افتتاح دو مدرسه شامل راهنمایی و دبستان، مرمت مسجد جامع تاریخی روستا و آسفالت معابر از جمله اقداماتی است که بعد از انقلاب اسلامی رقم خورده است.

وی لوله کشی آب و برق را از دیگر دستاوردهای انقلاب دانست و افزود: همچنین لوله کشی گاز انجام شده که در آینده ای نزدیک افتتاح خواهد شد.

خسروی با بیان اینکه در گذشته تنها یک بهورز داشتیم که اکثر اوقات در ماموریت به سر می برد و درب خانه بهداشت بسته بود، افزود: در حال حاضر دو بهوزر به صورت شبانه روز در روستا حضور دارند.

وی با اشاره به اجرای طی هادی بیان کرد: از ۱۲ سال پیش تاکنون طرح هادی در این روستا اجرا و به دنبال آن کوچه ها آسفالت و معابر بازگشایی شد.

خسروی با اشاره به دستاوردهای انقلاب در حوزه کشاورزی بیان کرد: حفر یک حلقه چاه، کانال کشی بیش از هزار و ۷۰۰ متر جوی آب و لایروبی قنات از جمله اقدامات انجام شده است.

مردم خواندن و نوشتن نمی دانستند

یکی دیگر از اهالی این روستا در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هندوالان یکی از روستاهای محروم و مرزی خراسان جنوبی است، افزود: در سال های اول انقلاب این روستا آب، برق، گاز، تلفن و راه آسفالته نداشت.

عباسی ادامه داد: الحمدالله در سال های اخیر حتی معابر و جاده اصلی روستا آسفالت شده و آب و برق نیز به روستا آمده است.

وی با اشاره به دستاوردهای فرهنگی انقلاب در روستا بیان کرد: مردم این روستا حتی خواندن و نوشتتن را نمی دانستند که امروز مدرسه هایی بنا شده است.

عباسی با بیان اینکه همچنین با افتتاح دارالقرآن جوانان و نوجوانان مفاهیم قرآنی را می آموزند، افزود: قبلا تنها مسجد جامع تاریخی هندوالان را داشتیم که در سال های اخیر چهار مسجد دیگر بنا شد.

یکی از اهالی روستای درمیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، فاصله این روستا تا مرکز استان را ۱۰۰ کیلومتر عنوان کرد و افزود: اجرای پارک روستایی، گازرسانی و انتقال آب از روستای اسدیه از جمله اقدامات مطلوب چهل ساله اخیر است.

احمد مسینایی ادامه داد: دیجیتال کردن تلویزیون، آسفالت راه ها و آنتن دهی تلفن همراه را از دیگر اقدامات انجام شده است.

هیچ کمبودی نداریم

یکی از اهالی روستای آواز هم در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: بعد از انقلاب اسلامی خدماتی مانند راه آسفالته، احداث راه های مرزی برای عشایر، پست بانک و مدرسه به این روستا آمد.

میرزایی بیان کرد: روستای آواز در بخش گزیک قرار گرفته و به لحاظ بهداشت، مدرسه و امنیت هیچ کمبودی نداریم.

وی با بیان اینکه شب باید کسی دستمان را می گرفت تا بتوانیم راه برویم چراکه روشنایی نبود، افزود: در حال حاضر برق در همه خانه ها وجود دارد.

این پیرمرد روستایی با بیان اینکه مکانی به نام «چَخمَیو» داشتیم و زنان به صف می شدند تا کوزه ای را آب کنند، افزود: الان به برکت جمهوری اسلامی در هر خانه ای دو شیر آب وجود دارد.

۹۵ درصد روستاهای از نعمت گاز برخوردار می شوند

فرماندار در میان هم در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: شهرستان مرزی درمیان، با قریب به ۵۳ هزار و ۵۰۰ نفرجمعیت، چهار شهر و سه مرکز بخش را در خود جای داده است.

محمد بشیری زاده با اشاره به دستاوردهای انقلاب در روستاهای مرزی درمیان بیان کرد: در حوزه گازرسانی، تمام شهرهای، شهرستان درمیان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه در شهرستان درمیان ۹۵ درصد روستاها تا پایان سال جاری از نعمت گاز برخوردار می شوند، افزود: همچنین اقدامات خوبی در راستای آبرسانی به روستاها اتفاق افتاده است.

بشیری زاده با بیان اینکه امروز شهرستان درمیان در زمینه اقتصادی حرفی برای گفتن دارد، افزود: کارخانه سیمان باقران با قریب به ۴۰۰ کارگر به صورت مستقیم و سه هزار نفر به صورت غیر مستقیم در حال فعالیت است.

وی با بیان اینکه احداث پارک روستایی و اجرای طرح هادی را از دیگر اقدامات ارزنده دانست و افزود: همچنین توجه خاصی به امکانات ورزشی جوانان شده است.

بشیری زاده با بیان اینکه در سال های اول انقلاب برق و جاده ای در این شهرستان نبود، افزود: در عرض ۴۰ سال انقلاب اتفاقات مطلوبی رائه شده است.

وی با بیان اینکه تمام روستاها از نعمت برق برخوردار هستند، اظهار کرد: همچنین بسیاری از جاده ها آسفالت شده است.

بشیری زاده با بیان اینکه اعتبارات دهیاری ها چهار برابر شده است، اظهار کرد: در زمینه نوسازی مدارس، کشاورزی و آبخیز داری اقدامات مطلوبی انجام شده است.

فرماندار درمیان گفت: قبل از دهه ۷۰ چاه آب کشاورزی نداشتیم و کشاورزی به صورت سنتی انجام می شود اما در حال حاضر ۲۰۰ هکتار پسته در دو روستای نقاب و هندوالان داریم.

آری اینجا خراسان جنوبی از جمله استان های درگیر با پدیده خشکسالی بوده که به دنبال آن محرومیت منطقه رقم خورده است اما مردمانش همواره از خدماتی که انقلاب برایشان به ارمغان آورده خشنود بوده و به پاس اینچنین نعمت هایی، دعای خیرشان را بدرقه راه آخرت متولیان می کنند.