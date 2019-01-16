اجرای طرح ممیزی املاک بیرجند /۵۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند محمدعلی جاوید اظهار داشت: با توجه به ضرورتی که وجود دارد باید هر پنج سال طرح ممیزی املاک اجرا شود.

وی اضافه کرد: ممیزی املاک و مستحدثات در حوزه شهری زمینه را برای ورود به شهر الکترونیک، تهیه ی بانک اطلاعات شهری و غیره فراهم می کند.

وی با بیان اینکه طرح ممیزی املاک ابزاری ضروری برای برنامه ریزان شهری است ادامه داد: مدیریت فعلی شهرها، ابزار و لوازم خاص خود را می طلبد که یکی از مهمترین آن ها داشتن اطلاعات صحیح در زمینه لایه های مختلف بافت شهری است .

شهردار بیرجند افزود: آمار و اطلاعات املاک و غیره از طریق انجام درست ممیزی حاصل می شود که این کار در تصمیم گیری های صحیح و برنامه ریزی شهری نقش موثری دارد.

جاوید تاکید کرد: طرح بزرگ ممیزی املاک شهر بیرجند به عنوان گامی در راستای شهرداری الکترونیک و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.

وی اذعان داشت: شهرداری بیرجند بر اساس همین اطلاعات خدمات رسانی می کند و نقش مهمی در توزیع خدمات به شهروندان دارد.

وی افزود: بعد از ۱۵ سال برای اجرای طرح ممیزی املاک بیرجند در بودجه امسال شهرداری ۵۰۰ میلیون تومان اختصاص یافته و با توجه به اینکه اطلاع دقیقی در زمینه وضعیت املاک شهر بیرجند و تخلفات انجام شده در این مدت وجود ندارد انجام این کار ضروری است.

شهردار بیرجند بیان کرد: ابتدای سال شرکتی که در این زمینه تجربه و سوابق زیادی داشت درخواست انجام آن را ارائه کرد و قرار بود با ترک تشریفات، اجرای این طرح به این شرکت واگذار شود اما به دلیل اینکه شرکت مورد نظر از رتبه مناسبی برخوردار نبود مناقصه عمومی کشوری برگزار شد.

جاوید گفت: تنها یک نفر متقاضی انجام این کار شده است و در صورتی که اعضای شورا با اجرای این طرح توسط متقاضی موردنظر موافقت کنند برای ممیزی املاک هر بلوک ۲۵ هزار تومان به وی پرداخت می‌شود و اگر انجام این کار بر اساس هر واحد ممیزی شده باشد شهرداری زیان می‌کند.

وی افزود: شرایط قانونی مناقصه در این زمینه رعایت شده و قیمت مورد نظر هم مناسب است و مقرر شده به شکل رندومی تعدادی از پرونده‌های مربوط به ممیزی انجام شده توسط این متقاضی بررسی شود تا این کار با نظارت دقیق عملی شود.

شهردار بیرجند تصریح کرد: طرح ممیزی املاک از منطقه دو شهرداری بیرجند آغاز می‌شود و سپس در همه نقاط شهر اجرا می‌شود.

جاوید با بیان اینکه اعضای شورا اجرای طرح ممیزی املاک بیرجند را مصوب کردند خاطر نشان کرد: شهرداری ها به عنوان متولیان اصلی شهر در زمینه نوسازی و بهسازی به استناد قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ میتواند نقش کلیدی در ایجاد بانک اطلاعات املاک شهری داشته باشد.