بهمن ماه آخرین فرصت دانشگاه ها برای اعلام کمبود خوابگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد: تاکنون با احداث و تکمیل سرای دانشجویی در ۱۳ دانشگاه و مرکز آموزش عالی، با اعتباری بالغ بر ۳۱۰ میلیارد ریال موافقت شده و برای اجرا ابلاغ شده است.

دانشگاه های ارومیه، سمنان، گلستان، نهاوند، دانشکده هنر و علوم انسانی فارس دانشگاه شهرکرد، لرستان، فردوسی مشهد، محقق اردبیلی، کردستان، آیت الله العظمی بروجردی، مازندران، مجتمع آموزش عالی سراوان و خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳ دانشگاهی هستند که اعتبار مذکور برای احداث و تکمیل سرای دانشجویی آنها اختصاص داده شده است.

همپنین دانشگاه ها تا پایان بهمن ماه ۹۷ در صورت کمبود سرای دانشجویی، فرصت دارند طرح توجیهی فنی، اقتصادی و سایر مستندات در بخشنامه را به صندوق رفاه دانشجویان ارسال کنند.