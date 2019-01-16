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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۱۹

بهمن ماه آخرین فرصت دانشگاه ها برای اعلام کمبود خوابگاه

بهمن ماه آخرین فرصت دانشگاه ها برای اعلام کمبود خوابگاه

براساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم دانشگاه ها تا پایان بهمن سال جاری فرصت دارند تا کمبود سرای دانشجویی خود را به صندوق اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد: تاکنون با احداث و تکمیل سرای دانشجویی در ۱۳ دانشگاه و مرکز آموزش عالی، با اعتباری بالغ بر ۳۱۰ میلیارد ریال موافقت شده و برای اجرا ابلاغ شده است.

دانشگاه های ارومیه، سمنان، گلستان، نهاوند، دانشکده هنر و علوم انسانی فارس دانشگاه شهرکرد، لرستان، فردوسی مشهد، محقق اردبیلی، کردستان، آیت الله العظمی بروجردی، مازندران، مجتمع آموزش عالی سراوان و خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳ دانشگاهی هستند که اعتبار مذکور برای احداث و تکمیل سرای دانشجویی آنها اختصاص داده شده  است.

همپنین دانشگاه ها تا پایان بهمن ماه ۹۷ در صورت کمبود سرای دانشجویی، فرصت دارند طرح توجیهی فنی، اقتصادی و سایر مستندات در بخشنامه را به صندوق رفاه دانشجویان ارسال کنند.

کد مطلب 4514823
زهرا سیفی

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