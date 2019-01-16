میهمانان ویژه در تمرین استقلال/ تمرینات اختصاصی تازه واردها

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز استقلال از ساعت ۱۱:۳۰ در کمپ امیراسپور ترکیه برگزار شد.

* تعدادی از حاضرین در دوره مربی گری کلاس A گرجستان با اجازه شفر در تمرین حضور پیدا کرده و به تماشای تمرین نشستند. سرمربی استقلال دقایقی با آنها صحبت کرد.

* سجاد آقایی در تمرین امروز به طور اختصاصی و زیر نظر کادر پزشکی تمرینات ویژه ای را انجام داد.

* معراج پورتقی و زکریا مرادی دو بازیکنی که روز گذشته قرارداد خود را با استقلال به ثبت رسانده اند، امروز به ترکیه رسیده و تمرینات اختصاصی را زیر نظر مربی بدنساز تیم انجام دادند.

* در ابتدای تمرین، وینفرد شفر دقایقی با بازیکنانش صحبت کرد و پس از گفتگوی او با نفرات استقلال، بازیکنان زیر نظر فیلیپ بدن های خود را گرم کردند.

* بخش بعدی تمرین اختصاص به کارهای سرعتی، کششی و عبور از موانع داشت.

* آیتم بعدی هم بازیکنان زیر نظر طاهری و فورکل، تمرینات تاکتیکی و تکنیکی را انجام دادند.

* یک فوتبال در زمین کوچک آیتم بعدی تمرین آبی پوشان بود که شفر و دستیارانش مرتب بازی را قطع و نکات فنی را گوشزد می کردند.

* بخش بعدی تمرین اختصاص به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور داشت و آیتم پایانی نیز یک فوتبال درون تیمی در زمین بزرگ را انجام دادند که فرهاد مجیدی هم پا به توپ شد و کادر فنی، نکاتی را به بازیکنان درمواقع لزوم گوشزد می کرد.

* تمرین آبی پوشان پس از ۹۰ دقیقه به پایان رسید و این تیم با توجه به اینکه فردا یک دیدار تدارکاتی را برگزار خواهد کرد، تمرین عصر را به صورت سبک انجام خواهد داد.