به گزارش خبرنگار مهر، « سید محسن موچانی» طی مراسمی به عنوان رییس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی پردیس معارفه شد.

رییس اداره ورزش و جوانان پردیس در این مراسم طی سخنانی گفت: به زودی مسابقات اتومبیل رانی در پیست مخصوص با اجرای برنامه های شاد برگزار می شود و همچنین به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه امسال، به مدت ۶ روز توسط هیات موتور سواری پردیس در دو بخش آفرود و آکروبات مسابقات خواهیم داشت.

وی افزود: برگزاری این مسابقات در شهرستان می تواند فرصت خوبی برای جذب توریست و گردشگر باشد.

محمد سیفی اضافه کرد: مسابقات اتومبیل رانی در محل فعلی سه شنبه بازار پردیس از ۱۲ تا ۱۶ بهمن ماه سال جاری با اجرای جشن و برنامه های ویژه جوانان در مسابقات برگزار می‌شود.

وی گفت: برگزاری مسابقات اتومبیل رانی می تواند هم تهدید و هم فرصت خوبی برای شهرستان باشد، که به کیفیت برگزاری این مسابقات ارتباط دارد، بنابراین اجرای برنامه های خوب در حوزه ورزش شهرستان نیازمند همکاری و هم افزایی ادارات و مسئولین شهرستانی است.