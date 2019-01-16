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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

رییس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی پردیس معارفه شد

رییس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی پردیس معارفه شد

پردیس- رییس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی پردیس طی مراسمی معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، « سید محسن موچانی» طی مراسمی به عنوان رییس هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی پردیس معارفه شد.

رییس اداره ورزش و جوانان پردیس در این مراسم طی سخنانی گفت: به زودی مسابقات اتومبیل رانی در پیست مخصوص با اجرای برنامه های شاد برگزار می شود و همچنین به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه امسال، به مدت ۶ روز توسط هیات موتور سواری پردیس در دو بخش آفرود و آکروبات مسابقات خواهیم داشت.

وی افزود: برگزاری این مسابقات در شهرستان می تواند فرصت خوبی برای جذب توریست و گردشگر باشد.

محمد سیفی اضافه کرد: مسابقات اتومبیل رانی در محل فعلی سه شنبه بازار پردیس  از ۱۲ تا ۱۶ بهمن ماه سال جاری با اجرای  جشن و برنامه های ویژه جوانان در مسابقات برگزار می‌شود.

وی گفت: برگزاری مسابقات اتومبیل رانی می تواند هم تهدید و هم فرصت خوبی برای شهرستان باشد، که به کیفیت  برگزاری این مسابقات ارتباط دارد، بنابراین  اجرای برنامه های خوب در حوزه ورزش شهرستان نیازمند همکاری و هم افزایی ادارات و  مسئولین شهرستانی است.

کد مطلب 4514839

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