بوش به منظور رایزنی در مورد سیستم موشکی عازم لهستان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جورج دبلیو بوش به منظور رایزنی با مقامات ورشو در مورد نصب سیستم سپر موشکی آمریکا در اواسط تابستان به لهستان سفر می کند.

در همین رابطه روزنامه Daily DzienniK چاپ لهستان در شماره امروز خود نوشت : لهستان گامهای موثری را برای انجام این سفر انجام داده است.

"الیزابت ژاکوبیاک" رئیس کارکنان دولت لهستان نیز اعلام داشت : فکر می کنم این سفر در تابستان انجام شود.

بر همین اساس قرار است ژاکوبیاک در ماه مارس (ماه آینده میلادی) و به منظور انجام مقدمات این سفر به واشنگتن سفر کند.

یادآورمی شود آمریکا چندی پیش ازلهستان وجمهوری چک تقاضا کرده بود تا اجازه دهند سیستم سپرموشکی آمریکا در این کشورها نصب شود واین کشورها نیز تا حدی با این درخواست موافقت کرده اند اما این اقدام آمریکا و چراغ سبز لهستان و چک به درخواست کاخ سفید با عکس العمل و انتقاد روسیه مواجه شده است.

ایالات متحده هدف از استقرار چنین سیستمی را مقابله با تهدید های موشکی ایران و کره شمالی عنوان کرده اما روسیه و اوکراین بر این باورند که این دو کشور از چنین توانی که بتوانند آمریکا را تهدید کنند برخوردار نیستند و به زعم مقام ها در مسکو این سیستم با هدف کنترل توانایی موشکی روسیه صورت می گیرد.