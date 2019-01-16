پیگیری ویژه پرونده قتل پسر بچه خردسال مشهدی

به گزارش خبرنگارمهر، غلامعلی صادقی ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان قضایی استان که در دادگستری برگزار شد اظهار کرد: دستور ویژه ای در مورد پیگیری قتل پسر بچه خردسال در مشهد صادر شده است.

وی افزود:وقوع قتل متأثر کننده یک پسر بچه خردسال در حاشیه شهر مشهد باعث تالم خاطر شهروندان شده است و متأسفانه این قتل توسط یک پسر بچه ۱۳ ساله روی داده است که جای تأمل و تأثر دارد. این فرد پس از اغفال کودک ۴ ساله اقدام به قتل این کودک می کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: پس از اعلام این گزارش دستور ویژه ای برای پیگیری پرونده صادر و پرونده پس از دستگیری متهم به قتل در جریان رسیدگی قرار دارد.