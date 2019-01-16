  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۴

دادستان مرکز خراسان رضوی خبر داد؛

پیگیری ویژه پرونده قتل پسر بچه خردسال مشهدی

پیگیری ویژه پرونده قتل پسر بچه خردسال مشهدی

مشهد- دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: پرونده قتل پسر بچه خردسال مشهدی باید به صورت ویژه پیگیری شود.

 به گزارش خبرنگارمهر، غلامعلی صادقی ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان قضایی استان که در دادگستری برگزار شد اظهار کرد: دستور ویژه ای در مورد پیگیری قتل پسر بچه خردسال در مشهد صادر شده است.

وی افزود:وقوع  قتل متأثر کننده یک پسر بچه خردسال در حاشیه شهر مشهد باعث تالم خاطر شهروندان شده است و  متأسفانه این قتل توسط یک پسر بچه ۱۳ ساله روی داده است که جای تأمل و تأثر دارد. این فرد پس از اغفال کودک ۴ ساله اقدام به قتل این کودک می کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: پس از اعلام این گزارش دستور ویژه ای برای پیگیری پرونده صادر و پرونده پس از دستگیری متهم به قتل در جریان رسیدگی قرار دارد.

کد مطلب 4514850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها