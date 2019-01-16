استان مرکزی در شاخص امنیت رتبه مطلوبی در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث عزیزی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش سالانه مدیران و فرماندهان انتظامی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: ارتقا و حفظ امنیت اجتماعی از مطالبات مردم و هر نظام از پلیس است و پلیس تلاش دارد در این مهم به خوبی وظایف و ماموریت خود را انجام دهد؛ البته با کمک و مساعدت مردم این امر میسر و موثر است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: همایش سالانه مدیران و فرماندهان انتظامی استان مرکزی با هدف ارزیابی اقدامات انجام شده، چه در حوزه ستادی، چه در حوزه اجرایی و عملیاتی و پیش‌بینی ماموریت ها تا پایان سال و تبادل نظر و بررسی های آموزشی مورد نیاز دنبال می‌شود.

عزیزی خاطرنشان کرد: بهره مندی از نظرات و پیشنهادات استادان دانشگاه و مدیران دستگاه‌ قضایی مرتبط با مسائل نیروی انتظامی و دانش افزایی و بصیرت افزایی و ایجاد تعاملات بیشتر بین دستگاه های مرتبط، از دیگر اهدافی است که در این همایش ها پیگیری می شود.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان داشت: همچنین در این همایش یک روزه نقاط ضعف و قوت در ماموریت‌ها و کارها مورد نقد و بررسی قرار گرفت که قرار شد نقاط ضعف با توسعه آموزش‌های لازم مدیریتی برطرف و نقاط قوت تقویت شود.

عزیزی تصریح کرد: امیدواریم در مجموع دستاوردهای همایش بتواند موجب برنامه ریزی بهتر و علمی تر برای ارتقای سطح امنیت در جامعه و رفع دغدغه های مردم شود که البته در این راستا کمک و مساعدت مردم می تواند ما را در رسیدن به اهداف نیروی انتظامی که همانا برقراری نظم و امنیت در جامعه است، یاری دهد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی هم اکنون از نظر شاخص امنیت در کشور از جایگاه خوب و مطلوبی برخوردار است و بخشی از این مساله به خود مردم برمی گردد که قوانین، مقررات و هنجارهای اجتماعی را رعایت می‌کنند.

وی بیان داشت: در حال حاضر نزاع در کشور یکی از جرایم شایع است، اما در استان مرکزی خوشبختانه طی چهار سال اخیر، چه نزاع فردی و چه نزاع جمعی کاهش داشته است.