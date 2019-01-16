سامانه ملی تناسب اراضی کشاورزی تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی اسدی رحمانی روز چهارشنبه در جلسه ای که با حضور فاطمه خمسه رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین، محصص مستشاری معاون برنامه ریزی و منابع انسانی موسسه خاک و آب وزارت جهادکشاورزی و بابک قرالی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: این سامانه که بیش از سه سال کار روی آن انجام شد برای بیش از ۷۰ نوع محصول زراعی و باغی بستر مناسب برای کشت تهیه شده است.

به گفته وی در این طرح هر مدیر و کارشناسان پهنه و مراکز جهادکشاورزی به راحتی می توانند با توجه به شرایط اقیمی و آب و خاک به بهره برداران برای کشت محصول در آن منطقه اطلاعات دهند.

اسدی در ادامه به روند شوری آب در برخی از اراضی کشاورزی اشاره کردو یاد آور شد : باید مانع از گسترش شوری به اراضی کشاورزی شد.

به گفته وی هم اکنون مطالعات خاکشناسی برای اجرای الگوی کشت در اراضی کشاورزی کشور انجام شده است.

وی در ادامه به لزوم صیانت از منابع آب و خاک اشاره کرد و گفت : آب در بخش کشاورزی برای پایداری تولید و امنیت غذایی ضروری است اما برای حفظ تولید بایستی کارآرایی آب را بالا برد.

به گفته رئیس موسسه خاک و آب کشور با اجرای برنامه جامع تغذیه ای تلفیقی بهره وری آب را افزایش خواهیم داد.

اسدی گفت: این طرح با هدف پایداری تولید و صیانت از منابع آب و خاک تهیه و اجرا می شود.

رئیس موسسه خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به روند نظارت بر کیفیت کودهای کشاورزی اشاره کرد و گفت : با نظارت و کنترل بر مراکز تولید و عرضه کود کشاورزی ۲۰ درصد کیفیت این نوع کودها ارتقا پیدا کرده است.

به گفته وی در حال حاضر ۱۰ هزار برند کودی از ۱۰۰۰ شرکت مورد پایش قرار گرفته که ۸۰۰۰ برند کودی مجوز دریافت کردند و دارای کیفیت هستند.

رئیس موسسه خاک و آب وزارت جهادکشاورزی گفت : با نظارت و پایش های انجام شده وضعیت تولید کود های کشاورزی دارای کیفیت شدند.

وی به طرح پایش خاک در تولید محصولات زراعی و باغی اشاره کرد و یاد آورشد : هم اکنون ۳۰۰۰ پایگاه در کشور پایش خاک اراضی کشاورزی را انجام می دهند.

اسدی گفت: مطالعات خاک شناسی خوبی در دشت قزوین انجام شده و اطلاعات خاک نقاط مختلف استان جمع آوری شده است.