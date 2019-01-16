خبرگزاری مهر - گروه استانها: تالابها بهعنوان یکی از بارزترین زیباییهای خلقت مفیدترین و درعینحال بدبیارترین اکوسیستمهای طبیعت هستند که بهنوعی میتوان آنها را شاهکار خلقت به شمار آورد.
همه مصائب تالابها
تالابها بهترین و مهمترین مخازن ژن گیاهی و جانوری روی زمین هستند که کاربری آنها بهعنوان تفریحگاه، تفرجگاه، شکارگاه و صید محسوب میشوند.
تغییر کاربری اراضی تالابی، عدم رعایت حقابه طبیعی محیطهای طبیعی از سوی مجریان مختلف طرحهای آبی، عدم ملاحظات زیستمحیطی در پروژههای عمرانی، ورود آلایندههای مختلف بیولوژیکی شیمیایی و فیزیکی به محیطیهای تالابی، شکار و صید غیرمجاز، خشکسالیها و بهرهبرداری بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی ازجمله تهدیدات پیش روی تالابها محسوب میشود.
بخش زیادی از اراضی تالابها توسط افراد سودجو تصرف شد
رضا میرزایی در رابطه با تالاب های لرستان روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد ۱۳ تالاب در استان لرستان وجود دارد که شامل تالابهای «بیشه دالان» بروجرد، «تنودر» دورود و تالاب های ۱۱ گانه پلدختر است که تا قبل از سال ۱۳۹۶ اقدام موثری برای مطالعه و تعیین حریم آنها صورت نگرفته بود.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته، بخش زیادی از اراضی تالاب ها در لرستان توسط افراد سودجو به طور غیرقانونی تصرف شده و حق آبه آنها تضیع شده است، اظهار کرد: به منظور حفاظت از تالاب های استان و جلوگیری از تجاوز افراد سودجو به حریم تالاب ها و ارائه راهکارهای مناسب برای تغذیه و تامین حق آبه آنها، مطالعه و تعیین حریم تالاب های استان در سال ۱۳۹۶ در دستور کار شرکت آب منطقه ای لرستان قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان، افزود: در سال ۹۶ با عقد قرارداد با مشاور ذیصلاح، مطالعات تالاب «بیشه دالان» بروجرد شروع شده و اکنون در حال نهایی شدن است.
مسئولانی که تنها نظاره گر وضعیت اسفبار تالابها هستند
میرزایی در خصوص برنامه شرکت آب منطقه ای برای نجات سایر تالاب های استان، اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده خوشبختانه از محل اعتبارات ملی متمرکز در مدیریت منابع آب کشور در سال ۹۷ مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان به ما ابلاغ شده که در مرحله تهیه اسناد مناقصه و انتخاب مشاور هستیم و تا پایان سال ۹۸ مطالعات تالاب «تنودر» دورود و تالاب های یازده گانه پلدختر را انجام خواهیم داد.
وی در ادامه، بیان داشت: بررسی ها نشان میدهد که از سالهای گذشته تاکنون پهنه آبی تالاب های لرستان رو به کاهش بوده و بخش زیادی از اراضی این تالاب ها تخریب و تصرف شده و وضعیت تاسف انگیزی دارند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان، تصریح کرد: در سالهای گذشته تاکنون، بارها مسئولین ارشد سازمان محیط زیست کشور به لرستان سفر کرده اند و از نزدیک وضعیت اسفبار تالاب ها را دیده، ولی اقدام عملی برای نجات تالابهای لرستان تاکنون از آنها ندیده ایم.
وی با بیان اینکه تالاب ها از نظر ارزش های اقتصادی، اکولوژیکی و ذاتی و همچنین از نظر زیبایی و محل تجمع پرندگان و جانوران، مناطق جذاب و لذت بخشی اند، تصریح کرد: برای نجات تالابهای استان اولین قدم انجام مطالعات و تعیین حریم و ارائه راهکاری برای تغذیه آب آنهاست، که ما این قدم را به طور جدی برداشتیم.
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