کاهش ۱۷ درصدی وقوع قتل در کرمان/ وقوع جرایم ۴۶ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بنی‌اسدی‌فر پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان داشت: اصحاب رسانه می توانند در حوزه آموزش‌های همگانی، احصا ایرادات و مشکلاتی که وجود دارد؛ در زمینه اخذ پیشنهادات، جمع‌بندی در جهت مصالح عمومی جامعه پلیس را یاری کنند.

وی افزود: اصحاب رسانه باید اخبار را به گونه‌ای منعکس کنند که در جامعه تنش ایجاد نشود و کنترل موضوعات ناامنی و خروج جرم از چرخه جامعه با کمک اصحاب رسانه به صورت ویژه کنترل شود.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: خبرنگاران باید به انعکاس اخباری که به نحوی باعث آرامش در جامعه می‌شود مبادرت کنند و شرایط فعلی جامعه را در انتشار اخبار خود لحاظ کنند.

بنی‌اسدی‌فر یادآور شد: ما همه سرنشینان یک کشتی هستیم و حق نداریم برای منافع جزئی و حزبی خود کاری انجام دهیم که امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد لذا بر همین اساس معاونت اجتماعی موضوعاتی را برای رفع این مشکلات مطرح کرده است.

فرمانده انتظامی استان کرمان به عملکرد ۹ ماهه نیروی انتظامی در خصوص اقدامات علمی پژوهشی در اجرای ماموریت‌های مهم خود اشاره کرد و گفت: از جمله این اقدامات می‌توان به تألیف کتاب گذشته پژوهشی را ۱۹ مورد، گردهمایی علمی ۳۲ مورد، برگزاری اتاق فکر ۴۴ مورد و پنج مورد حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی را داشتیم.

کاهش آمار تصادفات در استان کرمان

بنی‌اسدی‌فر اظهار داشت: وضعیت تصادفات در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در تصادفات درون شهری ۱۳ درصد کاهش داشتیم در تصادفات برون شهری شاهد کاهش ۱۵ درصدی نسبت به سال قبل بودیم اما آمار جرحی در این مدت افزایش داشته است.

وی گفت: از اقدامات و دستاوردهای مهم سال جاری کسب رتبه دوم کاهش فوتی‌ها در شش ماهه اول سال بوده است.

بنی‌اسدی‌فر در خصوص اقدامات و برنامه‌های مهم پلیس راه استان کرمان افزود: پیگیری تکمیل پروژه پوشش محورهای استان با دوربین‌های ثابت کنترل سرعت جاده‌ای (قریب به ۱۱۰ دوربین را قرار است در نقاطی که جانمایی شده نصب کنند اما تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم)، اصلاح و آشکارسازی نقاط و مقاطع حادثه‌خیز، جلوگیری از تردد خودروهای افاغنه کش با مشارکت و همراهی سایر واحدهای انتظامی و نیز مراجع قضایی که بخش عمده‌ای از حوادث جاده‌ای مربوط به این دسته از خودروها است.

فرمانده انتظامی استان کرمان به اقدامات فرهنگی و آموزشی پلیس اشاره کرد و یادآور شد: آموزش هزار و ۵۲۵ راننده نظامی و انتظامی، آموزش اصول رانندگی و ایمنی برای ۹۷۸ نفر در مراکز آموزش عالی، آموزش هزار و ۶۴۰ راننده وسایل نقلیه، آموزش پنج هزار و ۱۵۰ کلاس آموزشی برای موتورسیکلت‌های متخلف و اجرای کلاس آموزشی برای همیاران پلیس در بیش از ۳۰ مهدکودک در سطح استان از جمله اقدامات فرهنگی ۹ ماهه اول سال جاری است.

کاهش ۲۲ درصدی کشفیات موادمخدر در استان کرمان

وی به آمار سرقت‌ها اشاره کرد و ابراز داشت: ۳۱ درصد از مجموع سرقت‌های رخ داده در استان جزو سرقت‌های مهم بوده که با تلاش مأموران انتظامی ۶۰ درصد از این آمار افزایش کشف داشتیم همچنین در خصوص کشفیات مواد مخدر در مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد کاهش داشتیم.

بنی‌اسدی‌فر گفت: طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در زمینه وقوع قتل ۱۷ درصد کاهش داشتیم و ۹۷ درصد از قتل‌ها منجر به کشف شده است.

وی به اقدامات پلیس فتا در ۹ ماهه سال جاری اشاره کرد و افزود: در زمینه وقوع جرایم ۴۶ درصد افزایش داشتیم همچنین در خصوص کشف جرایم اینترنتی شاهد افزایش ۴۷ درصدی بودیم که بر اساس اولویت بندی این جرایم ۳۵ درصد برداشت غیر مجاز، ۲۵ درصد کلاهبرداری اینترنتی و ۱۸ درصد مزاحمت‌های اینترنتی را شاهد هستیم.

فرمانده انتظامی استان کرمان بیان داشت: از جمله انگیزه‌های مهم جرایم سایبری می‌توان به انگیزه‌های غیراخلاقی، انتقام‌جویی و تسویه حساب و همچنین موارد متفرقه از جمله سرگرمی و کنجکاوی اشاره کرد.

بنی‌اسدی‌فر گفت: طرح تجمع مرکز ۱۱۰ استان کرمان از جمله اقدامات نیروی انتظامی در سطح کشور است به این صورت که در هر کجای استان با مرکز ۱۱۰ تماس برقرار شود اینجا پاسخگو هستیم و بازخورد را ثبت خواهیم کرد.