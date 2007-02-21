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۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۳۲

وزیر اسبق بازرگانی :

عدم ایجاد تحول در اتاق بازرگانی فرصت تاریخی اصل 44 را به هدر می‌دهد

عدم ایجاد تحول در اتاق بازرگانی فرصت تاریخی اصل 44 را به هدر می‌دهد

یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی در دولت سازندگی و نامزد هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، گفت: بخش خصوصی برای بر عهده گرفتن محوریت اقتصاد کشور ابتدا باید خود را متحول کند و اگر اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی این تحول را ایجاد نکند، فرصت تاریخی سیاست‌های اصل 44 به هدر خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آل اسحاق امروز پس از شرکت در ششمین دور انتخابات اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران با ضمن خودداری از پیش‌بینی از نتایج انتخابات گفت:  شرایط امروز کشور و اقتضائات زمانی، مکانی، داخلی و بین‌المللی و همچنین ایجاد انقلاب اقتصادی در اثر سیاست‌های اصل 44 ایجاد تحول در اتاق بازرگانی را ضروری می‌سازد.

وزیر بازرگانی در دوره دوم دولت هاشمی رفسنجانی، افزود:‌ برای اجرای سیاست‌های اصل 44 و بر عهده گرفتن اجرای اقتصاد کشور از سوی اتاق بازرگانی، باید تحول جدی در آن ایجاد شود تا ازعهده مسئولیت جدید بربیاید و اگر اینگونه نشود فرصت تاریخی از دست خواهد رفت.

وی با بیان این که کوتاهی در اجرای سیاست‌های اصل 44 متوجه همه بخش‌ها است، گفت‌:‌ انقلاب اقتصادی، عزم ملی می‌خواهد که همه نهادها و قوای سه‌گانه باید در فضاسازی این بحث آمادگی کامل و نقش داشته باشند و این شرایط تحول، نتیجه 27 سال هزینه اقتصاد دولتی است و در این مدت کشور فرصت‌های تاریخی از دست داده است و جمع‌بندی این است که کلید اصلی تحول کشور اجرای دقیق سیاست‌های اصل 44 و توسعه بخش خصوصی است.

وی با بیان این که بخش خصوصی برای هدایت قسمت اعظم اقتصاد کشور و اجرای آن با این حجم از اقتصاد نیازمند اتاق بازرگانی بسیار فعال و قدرتمند و سناریوی تحول است، درباره ارزیابی خود از انتخابات گفت: فعالان و مدیران اقتصادی با شرکت فعال در انتخابات نشان داده‌اند که زمان را به خوبی تشخیص داده‌اند و بخش خصوصی نشان داده‌اند که علاقمند به سرنوشت اقتصادی کشور هستند.

وی عوض شدن فضا را مهمترین کارکرد این انتخابات دانست و انتخاب شخص یا گروه خاص را چندان مهم ندانست.

کد مطلب 451488

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