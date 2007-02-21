به گزارش خبرنگار مهر، آل اسحاق امروز پس از شرکت در ششمین دور انتخابات اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران با ضمن خودداری از پیشبینی از نتایج انتخابات گفت: شرایط امروز کشور و اقتضائات زمانی، مکانی، داخلی و بینالمللی و همچنین ایجاد انقلاب اقتصادی در اثر سیاستهای اصل 44 ایجاد تحول در اتاق بازرگانی را ضروری میسازد.
وزیر بازرگانی در دوره دوم دولت هاشمی رفسنجانی، افزود: برای اجرای سیاستهای اصل 44 و بر عهده گرفتن اجرای اقتصاد کشور از سوی اتاق بازرگانی، باید تحول جدی در آن ایجاد شود تا ازعهده مسئولیت جدید بربیاید و اگر اینگونه نشود فرصت تاریخی از دست خواهد رفت.
وی با بیان این که کوتاهی در اجرای سیاستهای اصل 44 متوجه همه بخشها است، گفت: انقلاب اقتصادی، عزم ملی میخواهد که همه نهادها و قوای سهگانه باید در فضاسازی این بحث آمادگی کامل و نقش داشته باشند و این شرایط تحول، نتیجه 27 سال هزینه اقتصاد دولتی است و در این مدت کشور فرصتهای تاریخی از دست داده است و جمعبندی این است که کلید اصلی تحول کشور اجرای دقیق سیاستهای اصل 44 و توسعه بخش خصوصی است.
وی با بیان این که بخش خصوصی برای هدایت قسمت اعظم اقتصاد کشور و اجرای آن با این حجم از اقتصاد نیازمند اتاق بازرگانی بسیار فعال و قدرتمند و سناریوی تحول است، درباره ارزیابی خود از انتخابات گفت: فعالان و مدیران اقتصادی با شرکت فعال در انتخابات نشان دادهاند که زمان را به خوبی تشخیص دادهاند و بخش خصوصی نشان دادهاند که علاقمند به سرنوشت اقتصادی کشور هستند.
وی عوض شدن فضا را مهمترین کارکرد این انتخابات دانست و انتخاب شخص یا گروه خاص را چندان مهم ندانست.
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