۹۰ درصد کشفیات مواد مخدر لرستان «تریاک» است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، اظهار داشت: عمده ترین مواد مخدر کشف شده در استان ماده مخدر سنتی تریاک است، بالغ بر ۹۰ درصد کشفیات ما را «تریاک» تشکیل می دهد.

وی در خصوص کشفیات ماده مخدر گُل نیز با بیان اینکه این ماده مخدر یک تا دو سال است که شیوع یافته است، افزود: سه درصد از کشفیات حوزه مواد مخدر صنعتی استان مربوط به «گُل» است که این مواد نیز هنوز به مرحله استفاده نرسیده بودند و از سوی نیروهای ما کشف و ضبط شدند و جلوگیری کردیم از اینکه این ماده مخدر به دست مردم برسد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه آنچه قانون در خصوص مبارزه با مواد مخدر تعیین کرده دستگاه قضایی برخورد می کند و هیچکسی هم نمی تواند فراتر از قانون برود، گفت: در حوزه معتادین متجاهر، نگهداری از آن ها و درمان در کمپ های ماده ۱۶ و ۱۵ بستر لازم فراهم شده است که بایستی با عنایت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کمک کنیم مرکز ماده ۱۶ را توسعه دهیم تا حوزه درمان را گسترش دهیم.