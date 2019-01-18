به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش در دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی براساس سوابق تحصیلی و برای مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته انجام می شود.

پذیرش در این دوره ها برای نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ صورت می گیرد.

متقاضیان برای ثبت نام در این دوره ها باید سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org مراجعه و پس از مطالعه دفترچه راهنمان نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

هر داوطلب می تواند ۲۰ رشته محل از یک مجموعه و یک نظام آموزشی از میان رشته شهرهای ارائه شده را انتخاب کند.

نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته نیمه بهمن اعلام خواهد شد.