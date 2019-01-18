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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۶

اعلام نتایج در بهمن ماه؛

ثبت نام دوره‌های بدون آزمون دانشگاه آزاد از فردا آغاز می‌شود

ثبت نام دوره‌های بدون آزمون دانشگاه آزاد از فردا آغاز می‌شود

ثبت نام برای پذیرش در دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد از فردا ۲۹ دی ماه آغاز می شود و تا ۱۰ بهمن ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش در دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی براساس سوابق تحصیلی و برای مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته انجام می شود.

پذیرش در این دوره ها برای نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ صورت می گیرد.

متقاضیان برای ثبت نام در این دوره ها باید سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org  مراجعه و پس از مطالعه دفترچه راهنمان نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

هر داوطلب می تواند ۲۰ رشته محل از یک مجموعه و یک نظام آموزشی از میان رشته شهرهای ارائه شده را انتخاب کند.

نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته نیمه بهمن اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4514891

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