رئیس شورای شهر رشت از مدرسه میراثی «فروغ» بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش ازظهر چهارشنبه امیرحسین علوی رئیس شورای شهر رشت، از قدیمی‌ترین مدرسه دخترانه کشور «دبیرستان فروغ» در محله آفخرای رشت بازدید کرد. این بازدید پس از انتشار سلسله گزارش‌هایی منتشر شده درباره وضعیت این مدرسه و لزوم مرمت قدیمی‌ترین مدرسه دخترانه در خبرگزاری مهر انجام شد و مسئولان را متوجه حفظ و نگهداری بنایی کرد که در سال ۱۲۸۴ خورشیدی احداث شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت در حاشیه این بازدید با ابراز خرسندی از تخصیص اعتبار برای مرمت قدیمی‌ترین مدرسه‌ای که در فهرست بناهای میراثی کشور ثبت شده است، اظهارکرد: چنین بناهایی هویت تاریخی این شهر هستند و حفظ و نگهداری آنها وظیفه تک تک مسئولان این شهر است.

امیرحسین علوی همچنین از اقدامات اداره کل میراث فرهنگی گیلان برای مرمت این مدرسه تشکر و قدردانی کرد و گفت: احیا و تغییر کاربری چنین اثر ارزشمندی نیازمند همکاری همه متولیان فرهنگی و به‌ویژه اداره کل آموزش و پرورش است.

همچنین در ادامه این بازدید مدیر دبیرستان فروغ که بعد از انقلاب به نام ۱۷ شهریور تغییر نام داده است، اظهارکرد: سال ۱۳۸۸ در گوشه حیاط این دبیرستان بنای جدید ساخته شده است و عملا ساختمان قدیمی مدرسه فروغ هر روز مستهلک شده است.

مهین کرامتی ضمن تقدیر از «مهری شیرمحمدی» خبرنگاری که در فروردین ماه ۹۵، وضعیت نامساعد این بنا را گزارش کرد، افزود: پس از این گزارش، مسئولان زیادی از جمله محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور از این بنا بازدید کردند و خوشبختانه از ابتدای امسال تلاش‌های برای مرمت مدرسه فروغ سرعت بیشتری به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه در زمان مرمت، مدرسه جدید نیز سختی‌های زیادی را متحمل شده است، تصریح کرد: یکی از انتظارات ما توجه و پیگیری مسئولان نسبت به شرایط مدرسه جدید است متاسفانه کارگاه میراث فرهنگی در حیاط محصور نشده و تجهیزات کارگاه با توجه به مساحت اندک حیاط سبب ایجاد مشکل برای دانش آموزان در زمان زنگ ورزش و برنامه صبحگاهی است.

کرامتی ادامه داد: علاوه براین سر و صدای کارگاه و همچنین گرد و خاک ناشی از کار شرایط سختی را برای دانش آموزان و معلمان ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه این دبیرستان هیات امنایی ۴۵۰ دانش آموز دارد، افزود: ماندگاری نام فروغ بخاطر دانش آموختگان مشهوری نظیر دکتر آذراندامی است که پرورش داده و انتظار می رود توجهات برای ارتقای سطح کیفی این مدرسه افزایش یابد.

مدیر مدرسه فروغ در ادامه خواستار کمک های شورای شهر رشت برای آسفالت مدرسه، نصب آبسردکن و تقدیر از دانش آموزان برتر این مدرسه شد.

مسئول بناهای میراثی شورای شهر رشت در ادامه این بازدید با اشاره به تاریخ ساخت بنای قدیمی فروغ، اظهارکرد: این مدرسه از این جهت با ارزش است که سمبل تلاش زنان برای فراگیری آموزش‌های نوین بود.

مهری شیرمحمدی با بیان اینکه نخستین مدارس نوین توسط مستشاران بلژیکی به سال ۱۳۱۴ هجری قمری(۱۲۷۲ شمسی) در ایران ایجاد شد، افزود: آنگونه که شادوران خمامی زاده گزارش داده است، نخستین مدرسه به سبک جدید در گیلان توسط فردی بنام «شیخ محمدحسن خان‌سیرجانی» معروف به «موسیو» ایجاد شد و یک کلاس فرانسه به سبک جدید بود.

وی با اشاره به اینکه بعد از آن روس‌ها به‌فکر تاسیس مدرسه افتاده و به کمک موسیو، میرزا حبیب الله «گاسپاردین» که به زبان روسی تسلط داشت را استخدام کردند، گفت: به تدریج ارامنه، یونانی‌ها، روس‌ها و آمریکایی‌ها نخستین مدارس نوین را در گیلان راه‌اندازی کردند.

شیرمحمدی با بیان اینکه در ابتدا مدارس پسرانه در گیلان ایجاد شد و ۱۰سال طول کشید تا یک مدرسه ویژه دختران در یک خانه استیجاری تاسیس شود، ادامه داد: مدرسه شمسیه در سال ۱۳۲۷ قمری به همت شیخ علی طالقانی تاسیس ولی شش سال بعد تعطیل شد.

شیرمحمدی بیان‌کرد: مدرسه فروغ در ابتدا بنام مهستی توسط موسیونرهای آمریکایی و با کمک‌های انجمن خیریه آمریکاییان در سال ۱۲۸۴ خورشیدی احداث شد. ابتدا تنها رشته خیاطی و کودکیاری آموزش می دادند ولی به سال ۱۳۱۲ شمسی توانست امتیاز تاسیس دوره کامل متوسطه را دریافت کند.