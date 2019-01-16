مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در اجلاس استانی نماز تقدیرشد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز چهارشنبه در اجلاس استانی نماز که در شورای اداری استان، بهمنظور تجلیل از خادمان ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز در سال ۹۶ برگزار شد، از مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی بهعنوان فعال در حوزه نماز و تشویق به نمازخوانی تقدیر شد.
حجت الاسلام شهاب الدین حسینی مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی بهعنوان فعال در حوزه نماز و تشویق به نمازخوانی توسط نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه تبریز و معاونین استاندار مورد تقدیر قرار گرفت.
گفتنی است سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با توجه به فعالیتهای ترویجی و توسعه فرهنگ اقامه نماز در سال ۱۳۹۶ و استفاده مناسب از ظرفیتهای خود و برگزاری برنامه های مختلف در ترویج نماز تقدیر شد.
امام جمعه تبریز نیز در این مراسم اظهار داشت: باید به اشاعه فرهنگ نماز در کنار ساخت نمازخانه و مسجد توجه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ساخت مسجد یکی از برکات انقلاب اسلامی است، گفت: یکی از برکات انقلاب اسلامی ایران اهمیت به نماز، ساخت مسجد و نمازخانه است و بعداز انقلاب اسلامی شاهد ساخت نمازخانه و مساجد زیادی بوده ایم.
آل هاشم با تاکید بر اینکه نباید به صورت اجباری کسی را مجبور به خواندن نماز کرد، ادامه داد: باید تشویق هایی را برای کسانی که در ادارات در بحث نماز فعال هستند قرار دهیم.
امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه نماز برای رفع تکلیف نیست، افزود: کیفیت نماز بسیار مهم است و اهمیت نماز به اندازه ای بالا است که در روز حساب تمام اعضا و جوارح ما شاهد خواهند بود.
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