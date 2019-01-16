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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱

در دیداری قریب الوقوع؛

پوتین و اردوغان درباره تاسیس منطقه امن در سوریه گفتگو می کنند

پوتین و اردوغان درباره تاسیس منطقه امن در سوریه گفتگو می کنند

وزیر خارجه روسیه از دیدار قریب الوقوع رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه درخصوص تاسیس منطقه امن در شمال سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز اظهار داشت: ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه به زودی با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: پوتین و اردوغان در این دیدار درخصوص تاسیس منطقه امن در شمال سوریه گفتگو خواهند کرد.

لاوروف افزود: ما از مذاکرات کردها و دولت سوریه در راستای حصول توافق برای احیاء زندگی در منطقه‌ای عاری از دخالت‌های خارجی استقبال می‌کنیم.

وی همچنین گفت: روسیه با همکاری ایران و ترکیه به تلاش برای تشکیل هر چه سریعتر کمیته قانون اساسی سوریه ادامه می‌دهد.

کد مطلب 4514916

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