آموزش و پیشگیری جایگزین توسعه فضاهای درمانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید اخوان ظهر چهارشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان بوشهر اظهار داشت: کارگروه سلامت و امنیت غذایی دارای جایگاه بسیار مهمی است و همه مسئولان ادارات وظیفه دارند که در این حوزه عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی همیشه تداوم داشته باشد و دیگر نهادها هم در این زمینه به وزارت بهداشت کمک کنند تا شاهد دستیابی به اهداف مورد نظر باشیم.
نماینده معاونت اجتماعی کارگروه سلامت و امنیت غذایی استانهای وزارت بهداشت تاکید کرد: باید احساس مسئولیت کنیم و کسی که احساس مسئولیت نمیکند کنار برود. مردم برای ما ارجحیت دارند و باید در راستای تامین نیازهای مردم تلاش کنیم.
وی اضافه کرد: سلامت محصولات کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است. سرطانها موضوع بسیار مهمی است که هشت محصول غذایی پراهمیت در دستور کار قرار گرفت. موظف به انجام این کار با تمامی نهادها هستیم.
اخوان تصریح کرد: شناسنامهدار شدن محصولات کشاورزی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به جای ساخت بیمارستان و توسعه این زیرساختها باید برای توسعه آموزش و پیشگیری اقدام کنیم. تا نسل جدید آموزش بیینند تا در آینده مشکل نداشته باشیم.
وی ادامه داد: یک نفر بیمار سرطانی صدها میلیون تومان هزینه دارد و آسیبهای بسیار زیادی به اطرافیان میزند و استقبال میکنیم از طرح سلامت محصولات غذایی که میتواند باعث کاهش بیماریها شود.
نماینده معاونت اجتماعی کارگروه سلامت و امنیت غذایی استانهای وزارت بهداشت بیان کرد: تفکر مردم به سمت سلامت است و مردم میخواهند که به بیمار نشوند و به بیمارستان نروند و ما هم باید در این زمینه تلاش کنیم.
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