تیم والیبال شهرداری قزوین فردا در کرمانشاه به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های لیگ یک والیبال باشگاه های کشور و در بازی هفته نهم، تیم شهرداری قزوین در بازی خارج از خانه برابر کاشی کاژه کرمانشاه به میدان می رود.

این بازی پنج شنبه ۲۷ دی ماه ۹۷ از ساعت ۱۶ در کرمانشاه برگزار می شود.

شاگردان حسن شاهسون در تیم والیبال شهرداری قزوین، در مکان سوم گروه سه قرار دارند.

پینگ پنگ بازان قزوینی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

فاطمه جلیلوند و شکیبا حسینقلی پینگ پنگ بازان قزوینی به اردوی نفرات برتر استعدادیابی دختران کشور در کرمانشاه فراخوانده شدند.

‌اردوی آمادگی نفرات برتر استعدادیابی تنیس روی میز کشور از امروز تا ۲۸ دی ماه در کرمانشاه پیگیری می شود.

نتایج روز نخست رقابت های لیگ یک والیبال نشسته باشگاه های کشور

در پایان اولین روز این مسابقات تیم هیئت رشت ٣ بر ٢ هیئت سلماس را از پیش رو برداشت.

تیم شهر بابک کرمان با نتیجه مشابه شهرداری تبریز را شکست داد.

تیم فیروز قزوین موفق شد ٣ بر ٠ هیئت سلماس را شکست دهد و تیم هیئت رشت هم با نتیجه مشابه شهرداری تبریز را پیش رو برداشت.

تیم شهر بابک بازی را با نتیجه ٣ بر یک بازی به هیئت گرگان واگذار کرد.

در دیدار پایانی روز نخست هم تیم منطقه ویژه اقتصادی دوغارون تایباد ۳بر ۲ فیروز قزوین را شکست داد.

سالن شهید بابایی قزوین میزبان این رقابت ها است.