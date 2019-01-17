علی اکبر زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشترین تراکم نانوایی در منطقه ۲ قم است، افزود: در شهر قم تعداد نانوایی‌ها نسبت به سرانه شهر زیاد است و به ازای هر ۶۰۰ نفر یک نانوایی وجود دارد در حالی که کارشناسان می‌گویند که در ازای هر هزار و ۵۰۰ نفر باید یک نانوایی وجود داشته باشد.

وی در خصوص وضعیت نانوایی‌ها در منطقه پردیسان افزود: در پردیسان ساختمان‌های تجاری به اندازه کافی وجود ندارند و جانمایی مناسبی برای ایجاد نانوایی با توجه به حجم بالای آن انجام نشده است.

رئیس اتحادیه نانوایان قم بیان کرد: در پردیسان در هر مکانی که متقاضی احداث نانوایی وجود داشته است کمک کردیم و جانمایی لازم انجام شده است و اگر کسی محیطی تجاری برای ایجاد نانوایی داشته باشد به او در زمینه ایجاد نانوایی کمک‌های لازم را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه ۷۵۸ نانوایی در استان قم فعال است، افزود: در شهر قم ۵۱۶ نانوایی دولتی و ۲۴۲ واحد آزاد پز مشغول به فعالیت هستند.

زارعی با بیان اینکه تعداد نانوایی سنگکی نسبت به جمعیت استان بالاترین تعداد را دارد، افزود: هم از نظر تعداد نانوایی‌ها و هم از نظر مهارت استان قم نانوایی‌های سنگکی قم در وضعیتی مطلوب قرار دارند.

وی با اشاره به فعالیت ۲۴۸ نانوایی سنگکی در قم افزود: ۱۶۸ واحد سنگکی دولتی و ۸۰ واحد سنگکی آزادپز در قم فعال هستند.