تلاش برای پرداخت مطالبات پرستاران/مجوز جذب پرستارجدید صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی فیروز آبادی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت ولادت حضرت زینب(س) و تجلیل از پیشکسوتان عرصه پرستاری استان جایگاه شغل پرستاری را بسیار والا دانست و افزود: سلامت جامعه تکیه بر پیشگیری داشته که پرستاران در این زمینه نقش بسزایی ایفا می کنند.

وی با بیان اینکه پرستاری یکی از مشاغل سخت به شمار می رود، اظهار کرد: پرستاران از قشر زحمت کش جامعه بوده که با کمترین مزایا، زندگی شان را وقف خدمت رسانی کرده اند.

دهقانی با اشاره به مشکلات پیش روی پرستاران در استان بیان کرد: مطالبات پرستاران جزو اولویت های دانشگاه بوده که در راستای پرداخت آن ها تلاش می کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خواستار تحقق طرح تعرفه گذاری خدمات پرستاران در منزل شد و گفت: امیدواریم با وعده های سرپرست وزارت بهداشت این امر به نتیجه مطلوبی برسد.

وی با تاکید بر خود مراقبتی از سوی مردم در راستای ارتقاء سلامت جامعه، اظهار کرد: مردم باید آموزش های خودمراقبتی از سبک زندگی سالم را فرا گیرند.

دهقانی با اشاره به کمبود نیروی پرستار در خراسان جنوبی بیان کرد: در راستای ارائه خدمات بهتر، مجوزهایی برای جذب پرستار صادر خواهد شد.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در این مراسم بیان کرد: طرح غربالاگری سلامت ایرانیان برای افراد بالای ۳۰ سال اجرا می شود.

زهرا فرج زاده هدف از اجرای این طرح را پیشگیری و استفاده از توانمندی های پرستاران دانست و افزود: همچنین شناسایی افراد مشکوک به فشار خون بالا از دیگر اهداف برگزاری این طرح است.

وی با اشاره به وضعیت نیروهای پرستاری حرفه ای در بیرجند بیان کرد: کادر پرستاری حرفه ای نسبت به تخت موجود نسبت به شال گذشته کاهش یافته است.

فرج زاده با اشاره به برگزاری آزمون تحول نظام سلامت پرستاری بیان کرد: در مرحله دهم این آزمون ۲۸ کارشناس پرستاری جذب شدند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: همچنین در مرحله یازدهم ۳۸ نفر پرستار اتاق عمل و هوشبری جذب شدند.