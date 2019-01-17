به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان روز جمعه با برگزاری شش دیدار پیگیری خواهد شد. تیم‌های راه یاب ملل سنندج، ملوان بندر انزلی و ذوب آهن اصفهان با ۱۳ امتیاز به طور مشترک به ترتیب در رده های دوم تا چهار جدول رده بندی قرار دارند و این هفته برای بهبود و ارتقا تلاش خواهند کرد.

شاگردان مریم ایراندوست در ملوان انزلی کار سختی در پیش دارند و در ورزشگاه تختی میزبان تیم صدرنشین وبدون شکست شهرداری بم خواهند بود. ملوانی ها با تکیه بر هواداران بیشمار خود به مصاف شهرداری بم خواهند رفت و تلاش خواهند کرد اختلاف امتیاز خود را با تیم صدر نشین به حداقل و جایگاهشان را در جدول حفظ کنند.

دو تیم راه یاب ملل و ذوب آهن نیز این هفته بازی راحت تری نسبت به ملوان خواهند داشت. ذوب آهن مقابل تنها تیم تهرانی یعنی آذرخش قرار خواهد گرفت که با ۳ امتیاز در مکان دهم جدول رده بندی قرار دارد. آذرخشی ها که به شدت در خط حمله و دفاع مشکل دارند در هفته های گذشته شکست های سنگین و پرگلی را متحمل شده اند. تیم راه یاب ملل نیز رو در روی همیاری آذربایجان غربی قرار می‌گیرد که با ۶ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار دارد.

برنامه دیدارهای هفته هفتم رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان؛

* راه یاب ملل سنندج ـ همیاری آذربایجان غربی

* ملوان بندر انزلی ـ شهرداری بم

* شهرداری سیرجان ـ پالایش گاز ایلام

* آذرخش تهران ـ ذوب آهن اصفهان

* سپاهان اصفهان ـ پارس جنوبی بوشهر

* سپیدار مازندران ـ خلیج فارس شیراز

جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان تا پایان هفته ششم؛

۱.شهرداری بم با ۱۸ امتیاز

۲.راه یاب ملل سنندج با ۱۳ امتیاز

۳.ملوان بندر انزلی با ۱۳ امتیاز

۴.ذوب آهن اصفهان با ۱۳ امتیاز

۵.پالایش گاز ایلام با ۱۲ امتیاز

۶.شهرداری سیرجان با ۱۱ امتیاز

۷.سپاهان اصفهان با ۱۰ امتیاز

۸.همیاری آذربایجان غربی با ۶ امتیاز

۹.پارس جنوبی بوشهر با ۶ امتیاز

۱۰.آذرخش تهران با ۳ امتیاز

۱۱.سپیدار قائمشهر بدون امتیاز

۱۲.خلیج فارس شیراز بدون امتیاز