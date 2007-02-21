هر نوع الصاق و نصب اعلامیه در تبلیغات انتخابات مجلس ممنوع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده 61 را اصلاح کردند که بر اساس آن هرگونه الصاق و نصب اعلامیه ، عکس، پوستر و بند و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و ماموران انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می نمایند.

بر این اساس فرمانداری ها و بخشداری ها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراقی اقدام نمایند و استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می شود.

نمایندگان همچنین با اصلاح عبارتی ماده 18 و 19 مقرر کردند که آراء ناخوانا، آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد، آرایی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد، آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشند با تایید هیات نظارت در انتخابات مجلس در حوزه های انتخابیه ، جزء آراء ماخوذه محسوب نخواهد شد.