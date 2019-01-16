فرسایش ۳۰ تنی خاک در گلستان/ادغام موسسات پژوهشی آسیب زا است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فرجی ظهر چهارشنبه در نشست با بازنشستگان استان که در مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان برگزار شد، اظهار کرد: نمایندگان کانون های بازنشسته کشوری ماهانه نشست هایی دارند که اکنون در مرکز تحقیقات انجام می شود.

وی با بیان این که ۲۸ هزار نفر عضو کانون بازنشستگان استان هستند، گفت: پیگیری مطالبات این قشر باید در اولویت برنامه های دولت باشد.

فرجی در بخش دیگری از سخنان خود به ادغام شدن موسسات پژوهشی در لایحه ۹۸ اشاره کرد و ادامه داد: دولت در بند ج ماده ۲۱ قانون بودجه ۹۸ لایحه ای داده که در آن موسسات پژوهشی ادغام یا منحل شوند و این امر در همه حوزه ها و مخصوصاً حوزه کشاورزی بسیار آسیب زننده است.

وی افزود: در مجموع سازمان تحقیقات موسسات تحقیقاتی داریم که بیش از ۶۰ سال قدمت دارند و برخی واکسن و سرم کشور، برخی بذر کشور را تولید می کنند و اگر این ها یک یا دو سال نباشند تولیدات مختلف مانند تولید گندم کشور ۵۰ درصد کاهش می یابد.

۹۵ درصد آفات کشاورزی کل کشور در گلستان وجود دارد

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان با اشاره به این که این تبعات در کلزا و سویا و دیگر محصولات هم اتفاق می افتد، ادامه داد: حدود ۹۵ درصد آفات کل کشور را در گلستان داریم؛ یعنی از حدود ۶۰۰ بیماری و آفت و علف هرز، ۵۹۰ تا در گلستان وجود دارد.

وی تصریح کرد: اگر لطمه ای به این موسسات وارد شود مشکلات جبران ناپذیر ایجاد می شود، چنین ساختارهایی در کل دنیا وجود دارد و باید حمایت شوند.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بیان کرد: با وجود آفات مختلف کشاورزی اما ما تولید خوبی داریم و این امر نقش و اهمیت مرکز تحقیقات را نشان می دهد.

فرجی گفت: ۵۰ سال پیش بهترین کشاورزان در گندم ۱.۵ الی دو تن در هکتار عملکرد داشتند اما اکنون این رقم به هشت تن رسیده است.

وی تأکید کرد: خشکه کاری برنج کار مرکز تحقیقات بوده، همچنین کشت جایگزین کنجد ناشکوفا هم شروع کردیم.

خشکه کاری برنج

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان ادامه داد: از سال قبل خشکه کاری در سطح استان شروع شده و حدود ۵۰ هکتار بود که در حال توسعه آن هستیم.

وی گفت: امسال چهار تن بذر کنجد ناشکوفا را تولید کردیم و در حال خالص سازی و تکثیر بذر هستیم. در زمینه کشاورزی حفاظتی، ارقام مختلف، گیاهان مختلف و حفظ بقایا کارهای زیادی انجام دادیم.

فرجی بیان کرد: آموزش کشاورزی و بهره برداران کشاورزی اقدامات خوبی انجام دادیم، متأسفانه بیش از ۸۰ درصد کشاورزان ما کم سواد یا بی سواد هستند و آموزش آن ها بر عهده ما است و اگر این موسسات ادغام شوند آسیب زیادی به همه بخش ها وارد می شود.

وی گفت: کار ما در زمینه محصولات باغی، دامی، خاک، کشاورزی، زراعی و آموزش است و ۱۰ ایستگاه عملیاتی و دو واحد آموزشی در کردکوی و گرگان داریم و کارهای تخصصی بسیاری انجام می دهند.

فرجی اضافه کرد: ممکن است بذر از سال بعد وارد نشود و بنابراین خودمان نباید در پایه های کشاورزی جامعه خلل ایجاد کنیم.

وی در زمینه اهمیت خاک تصریح کرد: خاک ارزشمند است و یک سانتی متر آن بین ۲۰۰ الی ۳۰۰ سال طول می کشد تا تشکیل شود.

فرجی ادامه داد: اگر بقایای روی خاک نباشد سالانه در استان ۳۰ تن فرسایش خاک هم داریم ولی درجاهایی که بقایای گیاهی وجود دارد این میزان به کمتر از پنج تن می رسد.

وی گفت: فرسایش خاک یک اثر مستقیم در همان زمین دارد و یک اثر مستقیم منفی هم در پر شدن و اثربخشی سدها دارد.