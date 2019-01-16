به گزارش خبرنگار مهر، شهریار شیری آراسته پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی اردبیل تصریح کرد: نبود سرمایه در گردش باعث وارد آمدن مشکلاتی به روند توسعه این قبیل واحدها شده که گاها به تعطیلی یا تعدیل نیروها نیز منجر می‌شود.

وی از تلاش ویژه مجموعه استانداری اردبیل برای فراهم آوردن شرایط لازم ادامه حیات واحدهای تولیدی خبر داد و افزود: مشکلات تعدادی از این واحدها با تخصیص کمترین مبالغ برطرف می‌شود و با شناسایی مناسب واحدهای نیازمند برخورداری از تسهیلات در حمایت از بخش‌های دارای مشکل می‌توان موفق شد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل اضافه کرد: برای بهره مندی از تسهیلات حمایتی مورد نیاز علاوه بر همکاری و تعامل مناسب دستگاه‌های اجرایی مرتبط، نیازمند پشتیبانی مناسب بانک‌ها خواهیم بود تا منابع مالی لازم به واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل‌دار اختصاص یابد.

آراسته ادامه داد: بازدید از واحدها و بنگاه‌های تولیدی و صنعتی استان با هدف جلوگیری از بروز مشکلات مرتبط با کارگران تداوم خواهد یافت تا اقدام مورد نظر در برطرف سازی مشکلات کارگران شاغل در چنین بخش‌هایی انجام پذیرد.

وی ادامه داد: بازدیدهای دوره‌ای از واحدهایی که دارای موانعی در افزایش خط تولید و بهره‌گیری از ظرفیت مناسب خود هستند انجام می‌پذیرد و این فرایند در طول سال طی مصوبه کمیسیون کارگری شورای تامین استان اردبیل با دقت لازم پیگیری خواهد شد.