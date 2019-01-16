حضور نمایندگان تکواندوی خراسان شمالی در دوره مربیگری درجه یک

آرزو کمالی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره مربیگری درجه یک بانوان برای ارتقاء مربیان درجه ۲ به سطح یک است که این دوره در سالن شهید قورچانی اصفهان و با حضور حدود ۱۰۰ مربی پیگیری می شود.

کمالی نژاد با بیان اینکه این دوره به مدت هفت روز برگزار می شود، گفت: مریم یوسفی، معصومه کمالی نژاد و فاطمه شعبانی حضور خواهند داشت و زیر نظر مدرسان فدراسیون آموزشی می بینند.

وی افزود: در این دوره، ارتقای درجه مربیگری تا سطح ملی و ممتاز در دستور کار قرار دارد و تدریس به روز ترین آموزه های مربیگری از نظر تئوری و عملی از مهمترین موضوعاتی است که در این هفت روز به مربیان آموزش داده می شود.

وی تصریح کرد: باتوجه به صحبت های مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی در جلسه هم اندیشی هیئت های ورزشی مبنی بر استفاده از مربیان برتر و با اخلاق برای پرورش استعدادها برای آمادگی حضور در المپیاد ورزشی استعدادهای برتر سال آینده، هیئت تکواندو استان این سخنان را هدف قرار داده و یکی از اقدامات مهم خود را پرورش مربیان برتر و اعزام آنان به دوره های ارتقاء سطح مربیگری می داند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره ارتقای درجه مربیگری از ۲۹ دی ماه جاری به میزبانی استان اصفهان آغاز می شود و سه نماینده از خراسان شمالی در این دوره حضور خواهند داشت.