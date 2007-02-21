شرط تبدیل شدن ایران به قدرت اول در منطقه داشتن اقتدار علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار مططفی محمد نجار که پیش از ظهر امروز در جشنواره علمی تحقیقاتی سلمان فارسی سپاه سخن می گفت، اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب، جمهوری اسلامی ایران در ساخت و تولید تجهیزات نظامی به پیشرفت های شگرفی دست پیدا کرده که ساخت و طراحی انواع پهباد و بالگرد از جمله بالگردهای تهاجمی از نمونه های بارز آن است.

وی افزود: امروز به لطف خدا و تلاش محققان و صنعتگران سپاه و نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی ایران به نقطه ای رسیده است که توان تولید انواع تسلیحات نظامی پیشرفته را دارد، نیروهای مسلح امروز با کمک و تلاش یکدیگر باید تلاش کنند تا طرح های نیمه تمام را به پایان برسانند.

وزیر دفاع تاکید کرد: ما باید تلاش کنیم تا به اقتدار کامل علمی دست پیدا کنیم که موتور حرکت اقتدارعلمی در کشور، تحقیقات و پژوهش است.

سردار نجار گفت: در اقتدار علمی بایستی راهبرد تحقیقاتی مشخص شود و اینکه در مرحله تحقیقات به چه سمتی حرکت کنیم. ما باید به نوعی در تحقیقات و پژوهشهای علمی حرکت کنیم که بتوانیم تهدیدات آینده دشمنان را نیز پیش بینی کنیم، ما باید به گونه ای حرکت کنیم که بدانیم در آینده با چه تهدیداتی روبرو هستیم.

وزیر دفاع همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر شرایط به گونه ای است که ما باید تلاش کنیم تا خلاقیت و نو آوری های جدید را در سیستم های نظامی و دفاعی خود بگنجانیم، ما برای رسیدن به این هدف باید از نیروها ی توانمندی که در دفاع مقدس حضور داشته اند استفاده کنیم تا بتوانیم به تمامی اهداف نظامی و امنیتی خود دست پیدا کنیم.

سردار نجار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی با غرب گپ تکنولوژی دارد، گفت: اگر امروز ما می خواهیم به قدرتهای نظامی بالا دست پیدا کنیم ، باید راهکارهای جدید را ارائه نمایم، ما باید با استفاده از محققان خود برنامه ریزی را ارائه نمایم تا در آینده در زمینه تولید و ساخت تجهیزات نظامی و موارد دیگر به پیشرفت های شگرفی دست پیدا کنیم و آمادگی کامل برای هرگونه تهدید را داشته باشیم.

وی ادامه داد: در جهان امروز آنانی که خود را مالک جهان می دانند در تلاش هستند تا یک جاده یک طرفه را احداث کنند تا به اهداف شوم خود دست پیدا کنند، ما باید این جاده یک طرفه را از بین ببریم و مسیر جاده را تغییر دهیم، ماباید تلاش کنیم تا با مهندسی معکوس به قدرت برسیم و تکنولوژی جدیدی راخلق کنیم.

وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح یکپارچه سازی و سرمایگذاری در تحقیقات و طراحی و ساخت تجهیزات، طراحی و تدوین و انتقال این تحقیقات به وزرات صنایع دفاع برای ساخت و تولید تجهیزات نظامی و تعامل بانیروهای مسلح را از برنامه های آتی وزارتخانه متبوعش برشمرد.