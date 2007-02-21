رسیدگی به نابسامانی در نظام انتخابات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان/جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی کشور

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در آغاز جلسه امروز مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش طلایی نیک، سرافراز، یوسفیان و پورفاطمی نمایندگان بهار و کبودرآهنگ، مشهد، آمل و لاریجان و دشتی و تنگستان در تذکر به وزیر آموزش و پرورش خواستار رسیدگی به نابسامانی در نظام امتحانات به خصوص سئوالات موهن در آموزش ضمن خدمت فرهنگیان و برخورد شدید با طراحان آن سئوالات شدند.

دهقان نماینده چناران و طرقبه در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی در مورد اجرای قانون بودجه سالانه در خصوص سنددار نمودن اراضی کشاورزی به وزیر بازرگانی در خصوص حفظ تعادل بازار و حقوق مصرف کنندگان به خصوص کشاورزان و باغداران و اجرای قانون نظام صنفی و جلوگیری از گرانی ها تذکر داد.

کارخانه ای نماینده همدان در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی خواستار جلوگیری از فساد حدود 900 هکتار چغندر قند به علت عدم تحویل کارخانجات قند شد.

دانشیار نماینده ماهشهر، در تذکر به زویر کشور، خواستار رسیدگی به روند کند و نامطلوب جایگزینی خودروهای فرسوده به اخذ مبالغ غیر قانونی و به وزیر امور خارجه در مورد رسیدگی به بی احترامی بعضی از سفارت خانه ها به مراجعان در معطل نمودن آنها در صف های طولانی در محوطه باز شد و در تذکر به رئیس جمهور خواستار صدور دستور رسیدگی به علت تاخیر در انتشار اسناد مناقصه ساخت نیروگاه هسته ای جدید شد.

نیکنام نماینده زرتشتیان در تذکر به رئیس جمهور خواستار دستور مرمت و بازسازی بنای قلعه سنگی اردستان توسط سازمان میراث فرهنگی شد.

ربانی، دوگانی، الیاسی، اختری، شجاع نمایندگان شیراز، فسا، سنقر، تهران و دشتسان در تذکر به رئیس جمهور بر صدور دستور رسیدگی به علت عدم اجرای تبصره 19 بودجه 85 در خصوص خروج شرکتها و موسسات دولتی از تهران به شهرستانها تاکید کردند.

حسینی و ابوطالب نمایندگان بندرلنگه و تهران در تذکر به رئیس جمهور خواستار جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی کشور بخصوص آرامگاه کوروش در پاسارگاد شدند.

سادات موسوی نماینده مبارکه در تذکر به رئیس جمهور بر لزوم تصویب شناخت بیماری ام اس به عنوان بیماری های خاص و برقراری یارانه داروهای وارداتی و خارجی ام اس و ایجاد امکان انتخاب دارو برای بیماران و پزشکان تاکید کرد.

یحیی زاده نماینده تفت در تذکر به زویر امور خارجه خواستار موضع گیری رسمی در قبال دولت هلند به جهت توهین آشکار یکی از نمایندگان مجلس آن کشور به اسلام و به وزیر اطلاعات در مورد ضرورت برخورد سریع، جاسوسان دستگیر شده طی چند ماه گذشته ولزوم تنویر افکار عمومی نسبت به اقدامات انجام گرفته شد.

میرتاج الدینی نماینده تبریز در تذکر به وزرای بهداشت و آموزش و پرورش بر لزوم اقدام جامع برای مقابله با خطر رواج قرص های روان گردان در میان جوانان و ضرورت آگاهی بخشی در جامعه و مراکز آموزشی تاکید کرد.

امامی راد نماینده کوهدشت در تذکر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار رسیدگی به ضعف عملکرد مدیریت کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

فاطمه رهبر نماینده تهران در تذکر به وزرای کشور، آموزش و پرورش، بر ممانعت از انجام طرح همیار پلیس ویژه نوروز که قرار است توسط 6 میلیون دانش آموز ابتدایی انجام پذیرد تاکید کرد.

آئین پرست نماینده مهاباد در تذکر به وزرای کشور و دفاع نسبت به بررسی علت کشته شدن جوانان بی گناه در یکی از محلات شهر مهاباد بر اثر تیر اندازی نیروهای مسلح تذکر داد و تذکر به وزرای بازرگانی و جهاد کشاورزی بررسی علت واردات وجود 2 میلیون تن شکرخام به داخل کشور که باعث سقوط قیمت داخلی و معطل ماندن شکر داخلی در انبارهاست، شد.

سلطانی و زمانی نمایندگان خدابنده و ملایر در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی بر تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان چغندر کار تاکید کردند.