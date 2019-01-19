پذیرش ۳۹۰ هزار نفر در پذیرش بدون کنکور بهمن ۹۷

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جزئیات پذیرش دانشجو در رشتههای تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور برای بهمن ماه ۱۳۹۷ برمبنای پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی منتشر شد.
وی افزود: ۸ هزار و ۷۷۱ کدرشته محل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور دانشجو می پذیرد که ظرفیت پذیرش این مراکز ۳۹۰ هزار نفر است.
مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: علاقمندان به تحصیل در رشتههای تحصیلی دارای پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی در مؤسسات غیرانتفاعی، مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه پیامنور (اعم از داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ ثبتنام کرده و یا نکردهاند)، می توانند به دفترچه مراجعه کنند.
وی گفت: داوطلبان برای اطلاع از رشته های تحصیلی و دانشگاهها و مؤسسات پذیرنده دانشجو در این مرحله میتوانند به جداول رشته های مربوطه که در سایت سازمان سنجش اعلام شده است مراجعه کنند.
توکلی تاکید کرد: داوطلبان می توانند از ۲۹ دی تا ۱۰ بهمن ۹۷ پس از پرداخت هزینه ثبت نام در سایت سازمان سنجش به سایت یا مستقیم به مؤسسات، مراکز و واحدهای آموزشی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.
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