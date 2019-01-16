بخشی از مصوبات شوراها در راستای حمایت از کودکان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی کیاسری ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک اظهار داشت: لازم است که زیرساخت های حمایت و دفاع از کودکان و رشد و بالندگی آنها در سطح شهر فراهم شود.

وی با بیان اینکه اسپانیا به عنوان نخستین کشور جهان که کمترین تصادفات و تهدیدات علیه جان کودکان را دارد را امروز الگوی خود برای ایجاد شهر دوستدار کودک قرار دادیم،‌ افزود: به منظور استفاده از تجربیات کشور اسپانیا نمایندگانی از ایران به این کشور اعزام کردیم تا با الگو برداری از آنها زمینه را فراهم سازیم.

انعقاد قرارداد میان سفرای ایران و عراق برای خنثی سازی مین

رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور بیان داشت: در راستای حفاظت از جان کودکان در مرز ایران و عراق که به خاطر وجود مین های جای مانده از جنگ در حال تهدید است، قراردادی بین سفرای ایران و عراق برای برداشتن مین ها منعقد شد.

وی با اشاره به اینکه مراقبت از جان کودکان را یک الزام برای خود می دانیم، ادامه داد: با وجودی که کودکان سرمایه های اصلی کشور هستند و عامل نشاط در خانواده ها هستند در بسیاری از موارد مورد غفلت واقع شدند و حقوق اولیه آن‌ها در شهرها مورد کم توجهی قرار می‌گیرد.

کیاسری بیان داشت: برخی از مراکز فرهنگی شهرداری‌ها برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت برای پیشبرد اهداف بانشاط کودکان فراهم کرده است.

ظرفیت‌های فراوانی برای زندگی کودکان در شهرها باید فراهم شود

وی با بیان اینکه در نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک دو موضوع مهم «رفع تهدیدات کودکان» و «ایجاد فضای بانشاط در جامعه» دنبال می شود، اعلام کرد: ظرفیت‌های فراوانی برای زندگی کودکان در شهرها باید فراهم شود.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور از سرمایه گذاری خیران اصفهانی در زمینه سرمایه‌گذاری برای کودکان خبر داد و گفت: باید فضاهای با نشاط، پارک کودک، اتوبوس و خودرو مخصوص کودکان، بازی‌های خلاقانه کودک، موزه کودک و کتابخانه‌های کودک مورد توجه قرار گیرد.

شجاعی کیاسری گفت: در این راستا طی پنج سال گذشته قراردادی با یونیسف امضا شد تا بتوانیم هر سال یکی از شهرهای کشور را به عنوان شهر دوستدار کودک تعیین کنیم و قطعاً در این راستا از تجربه کشورهای موفق استفاده خواهیم کرد.