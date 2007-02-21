تأکید بر مشترکات عاملی برای برقراری صلح جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، محققان بر این باور هستند که اهتمام به اعتقادات و ارزشهای دینی از عوامل مهم در مبارزه با افزایش بیماری ایدز است، از این رو سازمانهای دینی را تشویق کرده اند تا ضمن حمایت از بیماران مبتلا به ایدز، زمینه های لازم برای مبارزه با افزایش این بیماری را فراهم آورند.



اعتقادات دینی عاملی مهم در مبارزه با بیماری ایدز است



سازمان بهداشت جهانی تحقیقات مهمی کرده است، تا بتواند با ایجاد راهکارهایی از افزایش بیماری ایدز جلوگیری به عمل آورد. محققان با تأکید بر اینکه نقش سازمانهای دینی و علماء در مبارزه با افزایش بیماری ایدز بسیار مهم است، اعلام کرده اند بهداشت، اعتقادات دینی و توجه به ارزشها و قوانین فرهنگی از عواملی است که می توان بر زندگی مردم سیطره دینی یافت و در راستای مبارزه با بیماری ایدز گام برداشت.



آنها اطلاع رسانی و آگاهی دهی نسبت به این مسئله را منجر درک و آگاهی از تبعات منفی این بیماری دانستند و اظهار داشتند: اگر مردم از خطرات ناشی از این بیماری مطلع شوند، زمینه های مبارزه با آن فراهم می شود. از سوی دیگر تشویق سازمانهای دینی به منظور حمایت از بیماران مبتلا به ایدز زمینه های لازم برای مبارزه با افزایش این بیماری خواهد بود.



عدم توجه به اعتقادات دینی و ارزشهای دینی عاملی مهم در راستای شکست سیاستهای بهداشتی و دینی است که باید زمینه های این شکست ریشه یابی شده و مسئولان برای از بین بردن آن اقداماتی در نظر گیرند.

قدرت ایمان در سلامتی جسمانی تأثیر گذار است



تحقیقات پژوهشگران حاکی از آن است که ایمان قوی و اعتقادات دینی جدی منجر به کاهش فشار بر روان و تسلط بر نگرانیهای او می شود و از بروز سکته های مغزی جلوگیری به عمل می آورد.



دینداران بر این باورند که قدرت ایمان و دعای انسان در شفای بیماران نقش بسزایی ایفا می کند و منجر می شود تا بیماری انسان بهبود یابد. بر اساس تحقیقاتی که در مرکز سان رافائل رم پایتخت ایتالیا انجام شده، این نتیجه به دست آمده که ایمان قوی به مردم کمک می کند تا از بروز سکته های مغزی در امان باشند.



روحیه قوی و ایمان مستحکم منجر به کاهش فشارهای عاطفی و روانی شده و از سکته های مغزی جلوگیری به عمل می آورد.

محققان در مرکز سان رافائل رم پایتخت ایتالیا از 132 نفر که دچار سکته های مغزی شده بودند، تحقیقاتی به عمل آوردند و اعتقادات دینی و ارزشهای روحی مرتبط با ایمان آنها را مورد ارزیابی قرار دادند. این تحقیقات نشان دادند که ایمان و اعتقادات دینی در آنها از دیگر افراد ضعیفتر است.



دکتر سالفاتور جیاکنتو رئیس اداره ساماندهی این مرکز گفت: کسانی که قدرت پذیرش و سازگاری با محیط و اطراف را دارند احتمال بروز سکته در آنها کمتر است. کسانی که به دیگران کمک کرده و ایمان خود را تقویت می کنند و معتقدند که رنج و سختی تنها برای آنها نیست، زمینه ای می شود تا آنها کمتر دچار بروز فشارهای روانی شوند و احتمال سکته در آنها به صورت چشمگیری کاهش می یابد.

ادای به موقع نماز تسلا و آرامش روحی انسان را به دنبال دارد

گاهی اوقات انسان در زندگی گرفتار چنان مصائب و سختیهای زندگی می شود که هر کاری انجام دهد تا تسلا و آرامش به دست آورد. در این میان ادای نماز در زمان مناسب خود منجر به تسلا و آرامش روحی و درونی او می شود.

دکتر نبیل العاضی از خطبای کویتی در نشست " نماز؛ زندگی ام را روشن کرد" گفت: در زندگی انسان دشواریها و مصائب بزرگی ایجاد می شوند که هر کاری که انسان انجام دهد، تسلا و آرامش او را به همراه ندارد، اما ادای نماز در وقت خود و زمان مناسب منجر به تسلا و آرامش انسان می شود و به انسان آرامش می دهد.

دکتر العاضی دوری مردم از نماز و بهره مند شدن از زندگی دنیایی را عاملی برای آزار و شکنجه های روحی خواند و گفت: جز با خواندن نماز این آرامش به دست نمی آید.

وی اظهار داشت: هنگامی که انسان مرتکب اشتباه و گناهی می شود، استغفار و بخشش از درگاه خداوند و همچنین مداومت بر خواندن نماز ضمن بخشش او باعث خشوع قلبی و تقریب به خداوند می شوند.

گردهمایی "آمریکا و جهان اسلام" برگزار شد



گردهمایی سه روزه "آمریکا و جهان اسلام" با هدف بررسی دیدگاههای جهان اسلام و آمریکا و از بین بردن شکاف به منظور دستیابی به صلح جهانی، شنبه 28 بهمن ماه در قطر برگزار شد.



گردهمایی " آمریکا و جهان اسلام" با عنوان " مقابله با آنچه که میان ما تفرقه می افکند" با مشارکت 230 شخصیت برجسته در زمینه های سیاسی، رسانه ای، فرهنگی، دینی و اقتصادی در جهان اسلام و ایالت متحده آمریکا برگزار شد.



در این گردهمایی عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب، حامد البار وزیر امور خارجه مالزی، شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان شرکت و درباره از بین بردن تنش و درگیری میان فلسطین و اسرائیل و تأثیر آن بر روابط میان جهان اسلام و آمریکا گفتگو کردند.



در این گردهمایی کیفیت روابط آمریکا و جهان اسلام و مسائلی که منجر به تقریب طرفین می شد و همچنین نقش رسانه ها در این تقریب و جایگاه دین در زندگی و از میان برداشتن شکاف میان آمریکا و جهان اسلام بررسی شد.



گفتگوهای مسالمت آمیز عاملی برای تأمین منافع جوامع مختلف است



شرکت کنندگان در گردهمایی " آمریکا و جهان اسلام" که در قطر برگزار می شود، همزیستی مسالمت آمیز را بهترین راه برای آمریکا و جهان اسلام خوانده و اعلام کردند: باید بر اساس گفتگو و همکاری مسالمت آمیز در صدد تأمین مصالح طرفین بر آمد و با احترام به حقوق از دست رفته بشر و توجه به قوانین بین المللی دیدگاههای مشترک را برجسته کرد.



گردهمایی سه روزه "آمریکا و جهان اسلام" عصر شنبه 17 فوریه ( 28 بهمن) در دوحه آغاز شد و شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی معاون اول رئیس شورای وزیران در مراسم افتتاحیه این گردهمایی به بررسی مسائل مختلفی که منجر به توقف ارتباط میان آمریکا و جهان اسلام در زمینه های مختلف می شود، پرداخت.



وی به نقد نظریه برخورد تمدنها اشاره کرد و گفت: دیدگاه ما درباره برخورد تمدنها منفی است، چرا که آن شیوه سیاسی منفی است، از این رو گفتگوی بین تمدنها به منظور از بین بردن درگیریهای نظری یا مادی میان ملتها ضروری است. بنابراین باید در صدد رفع بحران میان کشورها و جوامع پرداخت تا بر اساس گفتگو و همکاری مصالح مشترک طرفین تأمین شود.



وی در ادامه شناخت واقعیتهای معاصر و کاهش بحرانهای اساسی در فلسطین و خاورمیانه را مهم خواند و افزود: درگیرهای خشونت آمیز در عراق خطرات وخیمی برای جهان اسلام در پی دارد. از این رو باید برنامه هایی هدفمند به منظور معرفی جامعه خود بر اساس احترام متقابل و اشاعه فرهنگ همزیستی مثبت اهتمام ورزید. رهبران سیاسی در تحکیم تفاهم میان فرهنگها و احترام متقابل به اعتقادات دینی و فرهنگی نقش مهمی بر عهده دارند.



وی در پایان به مسئله فهم دیگری و احترام به انسانها با توجه به اختلافات دیدگاهی اشاره و تصریح کرد: باید اختلافات خود را با صبر و راههای مسالمت آمیز از بین برداریم تا دیدگاههای مشترک برجسته شوند، زیرا سرنوشت بشر یکی و مشترک است و راه همزیستی مسالمت آمیز بهترین راه برای طرفین به شمار می رود.

تأکید بر مشترکات عاملی برای برقراری صلح میان ادیان و مذاهب است

در پی برگزاری گردهمایی "آمریکا و جهان اسلام" در دوحه، شرکت کنندگان درگیریهای جاری در خاورمیانه را اساس مصالح و منافع کشورهای غربی توصیف و بر عدم ارتباط آن با اختلاف میان ادیان و فرهنگها تأکید کرده و اظهار داشتند: ایجاد آرامش و صلح در خاورمیانه عاملی برای تحقق تقریب میان آمریکا و جهان اسلام خواهد بود.



شرکت کنندگان در گردهمایی سه روزه " آمریکا و جهان اسلام" که در دوحه برگزار شد، تشکیل گروههایی متشکل از شخصیتهای برجسته آمریکا و جهان اسلام را در زمینه مسائل امنیتی، دینی، سیاسی، هنر، تکنولوژی ضروری اعلام کردند.

شرکت کنندگان در این همایش ارعاب، خشونت، فساد و سوء استفاده از قدرت را محکوم کردند و ضمن تأکید بر معرفی مفاهیم و واقعیتهای جهان خواستار احترام به دیگری و خاتمه دادن به درگیریها شدند.



اکرم باکر عضو فعال کمیته اقلیت مسلمان آمریکا با گفت: مسلمانان در کشورهای غربی و آمریکا سعی دارند تا خدمات پیشرفته را در بخشهای آموزشی و بهداشتی افزایش دهند.



کمال عیادی محقق کمیته تکنولوژی در تونس افزود: تلاشهای وسیعی که از سوی کشورهای اسلامی و آمریکایی صورت می گیرد، زمینه ای شده تا امکان استفاده از تکنولوژی و علم برای همگان فراهم آمده و تقریب میان آمریکا و جهان اسلام ایجاد شود. در این راستا توافقنامه ای میان اندیشمندان آمریکا و مسلمان در تونس درباره تکنولوژی و علوم منعقد شده است. بیشتر اندیشمندانی که به آمریکا مهاجرت کرده اند تحقیقات وسیع و دامنه داری درباره دستاوردهای فرهنگی و علمی بسیاری به دست آورده اند که با ایجاد زمینه های مناسب در آمریکا این امکان به آنها دست داده است.



شرکت کنندگان در ادامه یاد آور شدند: درگیریهای حکومتی بر اساس مصالح و منافع است و هیچ ارتباطی به اختلاف میان ادیان و فرهنگها ندارد، مسئولیت این مسائل ادامه بحران میان آمریکا و جهان اسلام ناشی است و آرامش و صلح در خاورمیانه عاملی برای تحقق تقریب میان آمریکا و جهان اسلام خواهد بود.



علمای دین برای ارائه چهره واقعی اسلام تلاش کنند



نخست وزیر پاکستان علمای دین را تشویق کرد برای ارائه چهره واقعی اسلام تلاش کنند تا از این طریق با پدیده اسلام هراسی و مفاهیم نادرستی که از اسلام به جا مانده است، مبارزه شود.



شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه مسلمانان باید در همه جهان اسلام اتحاد و یکپارچگی خود را حفظ کنند، اظهار داشت: تلاش برای مبارزه با چهره نادرستی که از اسلام به جا مانده، ضروری است و مسلمانان به ویژ علمای دین باید همه تلاش خود را در این زمینه انجام دهند.



نخست وزیر پاکستان با تأکید بر اینکه باید به منظور تحقق مصالح و منافع مسلمانان تلاش کرد، افزود: مسلمانان باید هوشیار و آگاه باشند و برای مبارزه با علل حقیقی اسلام و پدیده اسلام هراسی و ارعاب مبارزه کنند، به ویژه اینکه تلاش برای رفع درگیریهای سیاسی در منطقه و مبارزه با فقر در جهان اسلام ضروری است. حکومت پاکستان نه تنها سیاست جلوگیری از آموزش دینی در مدارس اسلامی را پیش نمی گیرد، بلکه از آن راهی برای توسعه مؤسسات اسلامی و استفاده از دستاوردهای عصر معاصر می جوید.

اجرای اوامر الهی و آموزه های قرآنی از اهداف شریعت است



کارشناس مسائل شریعت و قوانین فقهی عربستان طی نشستی در مقر سازمان کنفرانس اسلامی در جده با بیان اینکه شریعت دارای مقاصد و اهدافی است، گفت: هدف از مقاصد شریعت اجرای اوامر الهی، دستورات دینی و آموزه های قرآنی است.



دکتر احمد ریسونی کارشناس مسائل شریعت و قوانین فقهی در مقر سازمان کنفرانس اسلامی در جده سخنرانی و طی آن با بیان اینکه در همه زمینه های علمی و عملی باید تفکرات اسلام و شریعت را رعایت کرد، اظهار داشت: هدف بخشی از شیوه تفکر به شمار می رود که باید بر اساس قواعد فقهی باشد و در همه امور چون عبادات و معاملات مورد توجه قرار گیرد تا متون و احکام و عقاید شرعی مورد توجه قرار گرفته و به درستی ارزیابی شوند.



کارشناس مسائل شریعت با تأکید بر اینکه فهم و بیان آموزه های دینی مهم است، یاد آور شد: هدف جوهر و حقیقت به شمار می رود و جهل نسبت به هدف یا غفلت از آن منجر به فساد و تحریف حقیقت می شود. بنابراین در متون شرعی اگر از مقاصد و اهداف متون قرآن غفلت شود باعث اشاعه چیزی می شود که خداوند نمی خواهد.



اقدامات اسرائیل پیرامون مسجدالاقصی بررسی می شود

نخست وزیر اردن خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از کارشناسان بین المللی شد تا فعالیتهای رژیم اشغالگر اسرائیل در اطراف مسجدالاقصی را بررسی کند .



معروف البخیت نخست وزیر اردن در پی استقبال هیئتی از شورای مسجدالاقصی در اردن گفت: حکومت اردن با برقراری ارتباط تلفنی با تعدادی از نمایندگان بین المللی و منطقه ای نسبت به خطراتی که عملیات اسرائیل به آن دامن می زند، هشدار داد، چرا که خشم و غضب جهان اسلام و عرب را بر می انگیزد.



البخیت با بیان اینکه اردن از همه وسایلی که بتواند به اسرائیل فشار بیاورد تا این عملیات متوقف و به مقدسات اسلامی و مسیحیان تعرض نشود، استفاده می کند، خواستار تشکیل کمیته کارشناسان بین المللی شد تا عملیاتی که حکومت اشغالگر اسرائیل در اطراف مسجدالاقصی انجام می دهد را بررسی کند.



ربای شلومو عمار رئیس خاخامهای یهودی شرق نیز عملیات ویرانی باب المغاربه در مسجدالاقصی را محکوم کرد و افزود: این مسئله احساسات دینی مسلمانان را بر می انگیزد و باید این عملیات متوقف شود، چرا که یهودیان نیز با آن مخالف هستند.



مشترکات شیعه و سنی بررسی شد



گفتگو میان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان به منظور توافق میان علمای شیعه و سنی و بررسی نقاط مشترک آنها بعداز ظهر چهارشنبه 25 بهمن ماه به صورت مستقیم از شبکه الجزیره پخش شد.



شبکه الجزیره بعداز ظهر امروز چهارشنبه برنامه مستقیم گفتگوی میان شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان و آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را پخش کرد.



این دو میهمان در برنامه ای درباره مشترکات میان علمای شیعه و سنی به منظور توقف فتنه های گروهی در عراق و جهان اسلام گفتگو کردند.



این برنامه 90 دقیقه ای در چارچوب تلاش برای مهار کردن و فرونشاندن فتنه میان مسلمانان بود تا توافق میان سنیان و شیعیان برقرار شود.



قرضاوی در همایش گفتگوی مذاهب اسلامی که ماه گذشته در قطر برگزار شد، اظهاراتی بر علیه ایران داشت .



مشترکات شیعه و سنی در ایران بررسی می شود

هیئتی از سوی اتحادیه جهانی علمای مسلمان به ایران اعزام می شود تا درباره مسائل شیعیان و سنیان و نقاط مشترک، گفتگو کنند.



دکتر محمد سلیم العوا دبیر کل اتحادیه جهانی علمای مسلمان گفت: با اعزام هیئتی به ایران گفتگوهایی در سطح عالی میان سنیان و شیعیان برگزار می شود تا بر نقاط مشترک میان مسلمانان تأکید و گفتگوهای سازنده و مثبتی را ارائه دهند. قبل از آنکه زمان گفتگو مشخص شود، طرفین باید جایگاه خود را در زمینه های احترام به دیگری مشخص کنند.



وی افزود: فتنه انگیزی میان شیعه و سنی تعمدی بوده و با هدف از هم پاشیدن و متلاشی کردن امت مسلمان انجام می شود. هیئتی از سوی اتحادیه جهانی علمای مسلمان به زودی به ایران اعزام خواهد شد تا با رهبران سیاسی و دینی دیدار و درباره تقریب میان مسلمانان اعم از شیعه و سنی طرحهایی ارائه دهند.



نمایشگاه کتابهای اسلامی در عربستان برگزار می شود

نمایشگاه کتابهای اسلامی به منظور ارائه کتب و نوارهای اسلامی و برگزاری نشستهای دینی، هفته آینده در عربستان برگزار می شود.



برنامه های فرهنگی که کمیته زنان در مجمع جهانی جوانان مسلمان با عنوان " عزت من در هویت من است" را تنظیم کرده، هفته آینده در حاشیه برگزاری نمایشگاه کتابهای اسلامی در جده برگزار می شود. سخنرانیهای روزانه و برنامه های این نمایشگاه تخصصی است و ضمن ارائه کتب و نوارهای اسلامی، کلاسهای سخنرانی و مراسم شرعی نیز برگزار می شود.



این سخنرانیها و برنامه های فرهنگی دینی به منظور ارتقاء سطح آموزش دینی مادران، چگونگی برخورد با کودکان، آشنا کردن کودکان از همان اوان کودکی با معانی و تدابیر قرآنی است. فعال سازی زنان مسلمان و ارتقاء سطح دینی و بیدارسازی اجتماعی آنها از اهداف برگزاری این نمایشگاه عنوان شده است .



ائمه مساجد قطر ساماندهی می شوند

وزارت اوقاف و امور اسلامی قطر اعلام کرد: به منظور اطلاع ائمه مساجد و خطبای دینی از مسائل روز و پاسخگویی به نیازهای مخاطبان به ویژه جوانان، این گروه ضمن طی دوره های آموزشی، ساماندهی می شوند.



وزارت اوقاف و امور اسلامی قطر اعلام کرد: با توجه به اهمیت نقش ائمه و خطبا در بیدار سازی مسلمانان به ویژه قشر جوان و ارائه آموزه های دین اسلام دومین دوره ساماندهی و آموزش امامان و خطیبان مسجد برگزار می شود . هدف از برگزاری این دوره های آموزشی بهره گیری هر یک از مساجد از ائمه جماعت است تا بتوانند در زمان مقرر آموزه های لازم را به مردم ارائه دهند.



توسعه سطح آموزش و اطلاعات ائمه جماعت و آگاهی آنها از مسائل مهم روز و آماده سازی آنها برای برآورده کردن نیازهای مخاطبان و ارائه پاسخهای صحیح به سؤالات مخاطبان به ویژه جوانان از دیگر اهداف این دوره های آموزشی خواهد بود.



اولین دوره این آموزشها در چارچوب ارائه آموزه های دینی، فراگیری قرآن، تبیین تعالیم اسلام و حقوق مسلمانان بود که حدود شش ماه به طول انجامید. وزارت اوقاف و امور اسلامی قطر در نظر دارد پس از این دوره های آموزشی، دوره های پیشرفته ای را نیز برگزار کند.

ائمه جماعات و خطیبان دینی لیبی ساماندهی می شوند



وزارت اوقاف و امور اسلامی لیبی اعلام کرد: به منظور ارتقاء سطح خطابه ها و سخنرانیهای دینی و پاسخگویی مناسب ائمه جماعات به سؤالات مخاطبان دوره های آموزشی ویژه ای برای این گروه برگزار می شود .



شورای کل وزارت اوقاف و امور اسلامی لیبی با بیان اینکه علما، خطبا و مبلغان به جهت پاسخگویی به نیاز مخاطبان به ویژه جوانان نیازمند آموزش و ساماندهی هستند، اظهار داشت: بررسی خطابه های دینی و اسلامی که از سوی خطیبان و مبلغان مطرح می شود، ضروری است .



هدف از برگزاری این دوره های آموزشی توسعه و ترویج خطابه های دینی و اهتمام به امور مساجد و کمیته اداری آنها خواهد بود. افزایش دوره های آموزشی و ساماندهی ائمه، خطباء و واعظان از دیگر اهداف این برنامه ها به شمار می رود تا علاوه بر استفاده مخاطبان از سخنان خطباء در مساجد، آنها را با قرآن و دیگر کتابهای دینی و فرهنگی آشنا کنند.



مسلمانان هندی در مشاغل رسمی فعال می شوند



در پی وضع قانونی جدید در هند این فرصت به مسلمانان داده شده تا متناسب با تعدادشان بتوانند در مشاغل رسمی و غیر رسمی این کشور فعالیت کنند.



بر اساس گزارشهای رسمی از هند، این کشور با وضع قانونی جدید به مسلمانان فرصت می دهد تا اقدامات مؤسسات رسمی و یا محلی را متناسب با تعداد آنها در هند متعهد شوند.



کمیته قاضی سجر مرجعی است که مونماهان سینگ نخست وزیر هند تشکیل آن را دستور داده تا از حقوق از دست رفته مسلمانان حمایت کند. این کمیته قانون فوق را به عبدالرحمان آنتولی وزیر امور اقلیتها در مجلس شورای هند ارسال کرد.



سلایس بجوری وزیر امور پارلمانی هند قانونی قاطع مبنی بر مشارکت و اشتغال مسلمانان در مؤسسات محلی و یا رسمی و ساخت مدارس رسمی دخترانه و پسرانه را صادر کرد. در این قانون فرصتهای شغلی به مسلمانان داده شده و آنها می توانند آموزشهای پیشرفته را فراگیرند.



کمیته قاضی سجر اعلام کرد: باید راههایی که به فعال سازی و مشارکت اقلیت مسلمان در زمینه های مختلف زندگی در این کشور کمک می کند را ایجاد کرد تا زمینه های پیشرفت و شکوفایی آنها فراهم آید. از سوی دیگر باید با گامهای جدی نمایندگان مسلمانی را در مجلس شورای ملی و مجالس شرعی هند به کار گرفت . نظام انتخاباتی و رأی گیری منجر به عدم اعطای فرصتهای کاری به مسلمانان داده شد تا نتوانند در بخشهای مختلف فعالیت کنند.



این قانون به ضرورت اعطای مدارک مدارس رسمی دینی، تعیین مسلمانان به عنوان مأمور پلیس در مناطقی که اکثریت آنها مسلمان هستند، اتخاذ گامهای جدی برای پیشرفت مسلمانان در سایر زمینه های زندگی، توسعه فرصتهای متناسب برای مسلمانان در امور رسمی و یا نفوذی، قرار دادن کمیته ای برای بررسی فرصتهای کاری برای ساکنان مسلمان بر اساس تعداد مسلمانان در کشور هند نیز تأکید کرده است.

همایش " گفتگوی تمدنها؛ ژاپن و جهان اسلام" برگزار می شود



پنجمین همایش سالانه " گفتگوی تمدنها؛ ژاپن و جهان اسلام" با هدف ایجاد تفاهم متقابل میان ژاپن و جهان اسلام به زودی در توکیو برگزار می شود.



وزارت امور خارجه ژاپن اعلام کرد: پنجمین دوره از همایشهای سالانه" گفتگوی تمدنها؛ ژاپن و جهان اسلام" جهت ارائه راهکارهایی به منظور توسعه آموزش و پرورش و ایجاد محیطی برای بهبود امور زندگی افراد در توکیو برگزار می شود. در این همایش 13 اندیشمند ژاپنی به همراه شرکت کنندگانی از بحرین و کویت و دیگر کشورهای اسلامی مشارکت می کنند.



شرکت کنندگان در این همایش فرهنگهای کشورهای مختلف و نقش رسانه ها را در ارائه مسائل مختلف بررسی می کنند.هدف از برگزاری این همایش تلاش برای ایجاد ارتباط مثبت و سازنده میان جهان اسلام و ژاپن است تا تبادل آرا به صورت صحیح انجام گیرد.



فکر برگزاری همایش سالانه از سال 2001 به عنوان یکی از ارکان ارتباط دو جانبه میان کشورهای اسلامی و ژاپن مطرح شد و اولین همایش " گفتگوی تمدنها میان ژاپن و جهان اسلام" در بحرین و در مارس سال 2002 برگزار شد.



نشست "تسامح در تمدن اسلام" برگزار شد

نشست یکروزه "تسامح در تمدن اسلام" با هدف بررسی مسئله تسامح در دین اسلام و ضرورت برخورداری از آن در شرایط فعلی اول اسفند ماه در عربستان برگزار شد.



نشست یکروزه " تسامح در تمدن اسلامی" با هدف بررسی مسئله تسامح در ادیان و فرهنگهای مختلف سه شنبه 1 اسفند در عربستان برگزار شد. از آنجایی که تسامح یکی از مهمترین آموزه های اسلامی به شمار می رود، اهتمام علمای دین به این مسئله، به ویژه در شرایط فعلی بسیار زیاد شده است.



در این نشست تسامح در دین اسلام مورد تأکید قرار گرفته و ضرورت برخورداری از این آموزه اسلامی مورد بررسی قرار می گرفت.