مدال المپیک تفکر المپیکی طلب می کند/ شرایط ملی پوشان خوب است

حسین روحانی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: بعد از مسابقات جهانی اسپانیا مدتی به اعضای تیم ملی استراحت دادیم، اما برخی نفرات تصمیم گرفتند در کاراته وان چین شرکت کنند که با مدال هم همراه بود و امتیازات خوبی در رنکینگ به حساب خود واریز کردند.

وی ادامه داد: از ۲۱ آذرماه اردوهای آماده سازی را برای حضور در کاراته وان پاریس آغاز کردیم. البته پیش از حضور در این رقابتها اردوی مشترکی در ایتالیا به همراه تیم ملی این کشور و تیم ملی ژاپن خواهیم داشت که فکر می کنم یک کمپ تمرینی بسیار خوب برای اعضای تیم باشد. بعد از ۵ روز تمرین در این اردوی مشترک راهی فرانسه خواهیم شد.

مربی تیم ملی کاراته ادامه داد: شرایط کسب سهمیه المپیک بسیار سخت شده است. در سال ۲۰۱۹ فدراسیون جهانی ۱۲ تورنمنت تدارک دیده است که پنج تورنمنت سری A و هفت تورنمنت «پریمیرلیگ» می باشد. در کنار اینها، رقابتهای قهرمانی آسیا در ویتنام را نیز پیش رو داریم. کاراته‌کاها می توانند با حضور و کسب مدال در این مسابقات شرایط کسب سهمیه را بدست آورند. به همین دلیل است که تمام کشورها با قدرت در رقابت هایی از این دست شرکت می کنند. البته باید مدنظر داشت که فدراسیون کاراته به لحاظ مالی توان حضور در این مسابقات را ندارد و باید از سوی وزارت و کمیته حمایت شود.

روحانی با بیان اینکه نگاه فدراسیون جهانی تثبیت کاراته در المپیک برای ادوار آینده است، اظهار داشت: بر همین اساس کشورها سرمایه گذاری زیادی با نگاه به آینده دارند. به عنوان مثال ژاپن با ۵۰ کاراته کا در رقابت های فرانسه شرکت کرده است. ما نیز باید این تفکر را در راس امر قرار دهیم و تیم های پایه خود را حمایت کنیم.

وی در پایان به شرایط ملی پوشان در اردوی تیم ملی هم اشاره کرد و گفت: شرایط خوبی داریم، اعضای تیم در هتل آکادمی مستقر هستند و به دلیل شرایط غذایی نامناسب، کادر فنی تصمیم گرفت غذا از جایی دیگر تامین شود. ضمن اینکه شرایط پرداخت حقوق به اعضای تیم ملی هم فراهم شده است.