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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۴

توکلی به مهر خبر داد؛

دفترچه پذیرش دانشجوی بدون کنکور ۱۷ بهمن منتشر می شود

دفترچه پذیرش دانشجوی بدون کنکور ۱۷ بهمن منتشر می شود

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، دفترچه راهنمای پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در ۱۷ بهمن ۹۷ منتشر می شود.

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجموعه کل رشته محل های پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی برای پذیرش مهرماه ۱۳۹۸ و شرایط و ضوابط آنها در ۱۷ بهمن ۹۷ به شکل دفترچه راهنما از طریق سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

وی افزود: در این دفترچه رشته محل های دوره های روزانه و شبانه و کدمحل های سایر دوره ها که پذیرش آنها صرفاً با سوابق تحصیلی صورت می گیرد، اعلام می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی برای پذیرش در مهرماه سال ۹۸ صورت می گیرد و شرایط و ضوابط شرکت داوطلبان در آن نیز همزمان با دفترچه راهنما در ۱۷ بهمن ۹۷ اعلام می شود.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه جلسه شانزدهم شورای سنجش و پذیرش ۱۲ دی ۹۷، پذیرش در رشته های بی نیاز از کنکور با اعمال سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت می گیرد و در اجرای این طرح در سال ۹۷، دفترچه رشته های بدون نیاز به شرکت کردن در کنکور در ۱۷ بهمن ۹۷ منتشر می شود. پذیرش دانشجو در این رشته ها در مهرماه ۹۸ صورت می گیرد.

کد مطلب 4515066

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