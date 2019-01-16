به گزارش خبرنگار مهر،‌ فریبا نظری پورکیایی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک اظهار داشت: دفاتر بانوان سراسر کشور مأموریت دارند به لحاظ فرهنگی و نرم افزاری مباحث مربوط به شهر دوستدار کودک را براساس نیازها و حقوق شهروند کودکان، خانواده و زنان بررسی کنند.

وی بیان داشت: بخش‌های سخت افزاری و زیربنایی ساخت و ساز، طراحی و عملیاتی کردن پروژه های مربوط به شهر دوستدار کودک برعهده معاونت عمرانی وزارت کشور و شهرداری‌ها است.

معاون وزیر کشور در امور بانوان و خانواده پیش نیاز شهر دوستدار کودک را خانواده دوستدار کودک عنوان کرد و گفت: در صورتی که حقوق کودکان را در خانواده‌ها به رسمیت بشناسیم، شهری خواهیم داشت که کودکان در آن پرنشاط و خوشحال خواهند بود و صبح‌ها با استرس از خواب بیدار نمی‌شوند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری پاسخ دهد که تاچه اندازه مولفه‌ها و شاخص‌های اصلی شهر دوستدار کودک را عملیاتی کرده‌ایم،ادامه داد: کودکان باید در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌‎های حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرند.

جایگاه درستی در شهرسازی برای کودکان تعریف نکردیم

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان نیز در این کنفرانس با اعتراف بر اینکه کودکان مغفول ترین اعضای جامعه هستند که در مقوله مباحث شهری جایگاه درستی برای آن ها تعریف نشده است، گفت: با توجه به اینکه در شخصیت پردازی و رشد کودکان، مقوله محیط از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ارتباط با کالبد شهر دارد ضرورت دارد در طراحی شهری، زیرساخت ها و توسعه شهر به کودکان توجه ویژه داشته باشیم.

سید احمد حسینی نیا بیان داشت: افزایش سرانه های فضای بازی کودکان به ویژه در مقیاس محله، توسعه محلات دوستدار کودک، توسعه فضاهای گردشگری و تفریحی کودکان، کیفیت بخشی به فضای شهری، تدوین و تصویب ضوابط حمایتی از کودکان و برگزاری نشست ها و رخداد های ملی برای کودکان از اقداماتی است که برای کودکان اعمال شده است.

وی بیان داشت: مرکز شهر دوستدار کودک در ذیل چارت سازمانی معاونت شهرسازی و معماری راه اندازی شده است که امیدواریم بتوانیم براساس آیین نامه اجرایی ابلاغ شده از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در بحث کودک که نسل فردای ما در مدیریت شهرها هستند مثمرثمر باشیم.