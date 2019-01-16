داوری تیزرها و فیلم های سلامت در جشنواره فیلم تبلیغاتی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم تبلیغاتی تهران، پیرو تفاهم صورت گرفته با موسسه آوای هنر سلامت، آثار تولید شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دبیرخانه جشنواره فیلم تبلیغاتی تهران تحویل شد و مجموع این آثار با موضوع سلامت در بخش مسئولیت اجتماعی داوری می شوند.

جشنواره فیلم تبلیغاتی تهران در نظر دارد در ایام برگزاری این جشنواره نشست هم اندیشی با عنوان جایگاه تبلیغات در حوزه سلامت را با حضور متخصصان سلامت و تبلیغات برگزار کند.

جشنواره فیلم های تبلیغاتی تهران با هدف ایجاد رقابت سالم و معرفی الگوهای برتر، کمک به نوآوری و اثربخشی تبلیغات، تقویت ایده های خلاق، انتخاب و معرفی عوامل تولید کننده و آثار برتر شرکت های تولیدکننده آثار تبلیغاتی سمعی و بصری برپا خواهد شد.

این جشنواره در حوزه تولیدات مختلف ویدئویی و محتوای تبلیغاتی در رسانه های تلویزیون، سینما، شبکه نمایش خانگی، رسانه های اجتماعی و دیجیتال و فضای مجازی با شعار «نگاهی نو به نقش تبلیغات در اقتصاد، اشتغال و کارآفرینی» از تاریخ ۲۹ بهمن تا یکم اسفندماه برگزار می شود.