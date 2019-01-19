انتخاب آزادکاران اعزامی به جام جهانی بعد از جام تختی

علیرضا رضایی ضمن مثبت خواندن تصمیم فدراسیون کشتی مبنی بر حضور تیم کشتی امید به جای تیم بزرگسالان در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۹ روسیه به خبرنگار مهر گفت: مطمئنا این فرصت بدست آمده می تواند در سطح فنی و تجربی آزادکاران امید تاثیر فراوانی داشته باشد. کشتی گیران رده جوانان و امید همواره به میادین اینچنینی نیاز دارند و هر چه در این مسابقات حضور یابند می توانند سریعتر و پخته‌تر گام در مسیر و جایگاه باتجربه های تیم ملی بزرگسالان بگذارند.

وی با اشاره به این موضوع که فرصت کافی برای انتخاب ترکیب اعزامی به جام جهانی وجود دارد، افزود: پیکارهای جام جهانی ۲۰۱۹ روسیه طی روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفند در شهر یاکوتسک برگزار خواهد شد که ما تا آن زمان می توانیم به خوبی نفرات اعزامی را انتخاب و تجهیز کنیم.

سرمربی تیم کشتی آزاد امید کشورمان در پایان ادامه داد: با هماهنگی های انجام شده با حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون و غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی بزرگسالان مقرر شد ما در چند وزن از نفرات تیم ملی بزرگسالان هم بهره ببریم و آنها را در ترکیب تیم اعزامی به جام جهانی در کنار آزادکاران امید قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری نشست مشترک سرپرست فدراسیون با اعضای کادر فنی تیم ملی بزرگسالان و سرمربی تیم امید و بررسی شرایط این دو تیم، مقرر شد با توجه به درخواست علیرضا رضایی، تیم امید به نمایندگی از کشتی ایران در جام جهانی ۲۰۱۹ روسیه شرکت کند.