کشف ۳۰۰ کیلوگرم گوشت غیربهداشتی در اراک/ ۲ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام امیریان اظهار داشت: ماموران انتظامی اراک از توزیع گوشت غیربهداشتی در یک واحد صنفی قصابی در یکی از روستاهای شهرستان مطلع شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک افزود: با هماهنگی انجام شده با مرجع قضایی و با حضور نماینده اداره بهداشت از این واحد صنفی بازدید به عمل آمد و ۳۰۰ کیلوگرم گوشت غیربهداشتی کشف شد.

امیریان افزود: در این رابطه دو نفر متصدی این واحد صنفی دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان هرگونه گزارش واطلاع پیرامون فعالیت های غیرمجاز را از طریق تماس با سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.