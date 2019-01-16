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۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۱۶

فرمانده انتظامی اراک:

کشف ۳۰۰ کیلوگرم گوشت غیربهداشتی در اراک/ ۲ نفر دستگیر شدند

کشف ۳۰۰ کیلوگرم گوشت غیربهداشتی در اراک/ ۲ نفر دستگیر شدند

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان اراک گفت: ۳۰۰ کیلوگرم گوشت غیربهداشتی از یک واحد صنفی قصابی در یکی از روستاهای شهرستان اراک کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام امیریان اظهار داشت: ماموران انتظامی اراک از توزیع گوشت غیربهداشتی در یک واحد صنفی قصابی در یکی از روستاهای شهرستان مطلع شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک افزود: با هماهنگی انجام شده با مرجع قضایی و با حضور نماینده اداره بهداشت از این واحد صنفی بازدید به عمل آمد و ۳۰۰ کیلوگرم گوشت غیربهداشتی کشف شد.

امیریان افزود: در این رابطه دو نفر متصدی این واحد صنفی دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان هرگونه گزارش واطلاع پیرامون فعالیت های غیرمجاز را از طریق تماس با سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کد مطلب 4515109

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