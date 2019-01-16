به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری ظهر چهارشنبه در نشست کاروان قرآنی انقلاب اظهار داشت: «کاروان قرآنی انقلاب» با همکاری رادیو قرآن در آستانه جشن‌های بزرگداشت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، حضور جمعی از قاریان قرآن در قالب «کاروان قرآنی انقلاب» و اجرای محافل از اول تا ۲۱ بهمن‌ماه، برنامه خود را به صورت زمینی و با یک دستگاه اتوبوس از گلزار شهدای بهشت زهرا (س) شهر تهران و ادای احترام به بنیانگذار انقلاب حضرت امام خمینی (ره) آغاز می کند.

اجرای ۴۰ برنامه قرآنی در ۱۱ استان

وی افزود: این کاروان قرآنی با اجرای ۴۰ برنامه به منظور تبیین قرآنی دستاوردهای انقلاب و تبیین دستاوردهای قرآنی انقلاب با محورهای «راهیان نور و دفاع مقدس، رویش های انقلاب، محرومیت زدایی، اقتدار دفاعی نظام، اقتدار امنیتی سیاسی نظام، اقتدار علمی و نظامی» در ۱۱ استان شامل مناطق «شلمچه، مسجد جامع خرمشهر، مدارس برکت، پاسداشت مقام شهید الگو «محسن حججی»، اردوهای جهادی، قلعه گنج، عرشه ناوچه‌های سهند و شهید ناظری، جزیره ابوموسی، نیروگاه آب سنگین اراک و پارس جنوبی» ویژه برنامه های زنده رادیویی و تلویزیونی ایام الله دهه فجر را به ترتیب جدول زمانبندی در قم، مرکزی، اصفهان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و در ۳۳ شهر و شهرستان به روی آنتن رسانه ملی می رود.

دبیر اجرایی کاروان قرآنی انقلاب استان بوشهر اضافه کرد: استان بوشهر از ساعت ۲ بامداد نهم بهمن ماه از ورودی شمالی استان در بندر دیلم میزبان «کاروان قرآنی انقلاب» این کاروان خواهد بود و اولین ویژه برنامه کاروان در محفل قرآنی نیروی دریایی ارتش بوشهر است و در ادامه ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه در گلزار شهدای بهشت صادق (ع) شهر بوشهر و سپس در محفل قرآنی نیروی دریایی سپاه پاسداران حضور می یابند.

ناصری اعلام کرد: اجرای برنامه های «کاروان قرآنی انقلاب» همزمان در سه نوبت صبح، ظهر و شب از رادیو قرآن در قالب گفتگو با چهره ها و شخصیت های پیشکسوت و رویش های موفق قرآنی، پژوهشگران، هنرمندان و رسانه های قرآنی و خانواده های قرآنی پخش زنده می شود و همچنین نیز این کاوران در عصر ۹ بهمن ساعت ۱۸ با همراهی قاریان بین المللی آقایان سید جواد حسینی و قاسم مقدمی به شهرستان دشتی اعزام می شوند و در جمع قرآنیان روستای قرآنی چارک و سادات این روستا حضور پیدا می کند و دهم بهمن ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه صبح به محف قرآنی نیروی چهارم دریایی سپاه پاسداران و ساعت ۱۸ همان روز به محفل قرآنی مسجد جامع چاه مبارک شهرستان عسلویه می روند.

تجلیل از خانواده شهدای قرآنی

دیدار و تجلیل از خانواده شهدای قرآنی عالم مجاهد، مجتهد و مبارز انقلابی شهید «حاج شیخ ابوتراب عاشوری» و پرچم‌دار مبارزه با استکبار، شهید میربهزاد شهریاری، نماینده رودباران استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، دریادل نبرد مستقیم با آمریکا در خلیج فارس سردار شهید نادر مهدوی و همچنین برگزاری همایش آموزشی معلمان قرآنی و ساخت و الگوسازی مستندهای تولیدی از دیگر برنامه های «کاروان قرآنی انقلاب» بزرگداشت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در استان بوشهر است.